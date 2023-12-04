今晚啟程杜拜！被質疑「避國籍風頭」　吳欣盈反嗆媒體：提問前先查證

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲的搭檔「新光公主」立委吳欣盈近期陷入國籍爭議，中選會預計5日召開委員會議審定名單，但公布前夕，吳欣盈預計4日晚上前往杜拜參加COP 28，引發民進黨質疑是想避國籍爭議的風頭，對此，吳4日先是反嗆現場媒體，提問之前先查證，再澄清今年10月就已決定此趟行程。

▲吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

吳欣盈4日上午赴立法院主持社福衛環委員會「人工生殖法案」審查會議，會後接受媒體訪問。針對今晚將赴杜拜出席2023年聯合國氣候變遷大會COP28，有無什麼準備與期待？吳欣盈表示，自己從2022年11月進入立法院，對許多永續議題持續關心，包括醫療永續、財政永續和環境永續等，最近也獲得再生能源協會優秀委員獎，希望此次去COP可將台灣帶到國際、國際帶到台灣。

有媒體提問，民進黨質疑吳此刻出國，是想避免國籍爭議的風頭？吳欣盈反擊，「針對我這次出國的行程，我希望以後媒體朋友問我事情的時候，自己會先去查證。」因為這份公文於今年10月時，立法院就已經發下來，對每個黨要求1名委員陪同立院出席COP，而她當時就是代表民眾黨參與，加上自己此會期為衛環委員召委，本來就在行程上面，「謝謝」。