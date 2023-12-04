快訊／蕭美琴國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴遭指有國籍爭議，內政部發言人林昆鋒今（4）表示，關於3組正副總統候選人是否擁有中華民國國籍一事，中選會函詢內政部確認，經查所詢對象3組（6位）的資格，均符合內政部執掌的相關規定，內政部並已函覆中選會。

林昆鋒指出，依程序，中選會明日將就6位正副總統候選人的資格進行審議，待該會審議完竣後，也會立即對外說明。