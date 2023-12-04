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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

引印度移工論戰　賴清德競總批侯友宜：打模糊帳轉移焦點

▲▼「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，賴清德競辦發言人郭雅慧會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德競選辦公室發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國安單位日前已示警，中國對台發動認知作戰手法多元，近期以「引進10萬印度外勞」為題發動認知作戰，不過，國民黨總統參選人侯友宜競辦今（4）質疑，引進印度移工已確定是進行式，恐衝擊台灣就業市場。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人郭雅慧回應，這是「舊聞當新聞」，藉打模糊帳轉移焦點。

侯友宜競辦今天批評，侯友宜只是提出開放陸生來台，並強調一切要依相關規定進行，賴清德便立刻抹紅抹黑，對比民進黨政府引進印度移工已確定是進行式，若依其邏輯，民進黨才是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益、壓低薪資的現行犯。

對此，郭雅慧回應，所謂外媒報導開放台灣開放印度移工議題，在上個月勞動部就已澄清「並無外電報導立即引進10萬印度移工之說」，侯友宜團隊此時拿早已澄清的錯誤訊息來批評，不是代表要轉移主帥侯友宜開放中生引起的就業爭議，就是侯友宜和其團隊做事總是慢半拍，才會拿「舊聞當新聞」。

郭雅慧強調，侯友宜無視國際現況，堅持接受九二共識，無視中國大量失業人口的事實，提出重啟服貿、開放中生來台等將台灣鎖進中國的政策，理當就會受到社會的疑慮，引起人民的擔心，作為國民黨提名的總統參選人，侯友宜應該要出面解釋清楚，而非想要打模糊帳轉移焦點，為自己所引起的爭議開脫。

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