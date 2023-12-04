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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨傳開放10萬印度移工來台？　侯辦批賴清德：打擊台勞現行犯

▲▼侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

根據《Hindustan Times》、《彭博社》等外媒報導，印度將與台灣洽簽勞務合作備忘錄(MOU)，並可能引進多達10萬名印度移工，最快12月就會簽約。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，侯友宜只是提出開放陸生來台，並強調一切要依相關規定進行，賴清德便立刻抹紅抹黑，如今民進黨政府引進印度移工已確定是進行式，若依賴清德邏輯，民進黨跟賴清德才是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益、壓低薪資的現行犯。

吳亮賢指出，《Hindustan Times》今年9月就報導，印度正在與台灣洽簽勞務合作備忘錄(MOU)，印度可望成為台灣最新的移工來源國；11月10日，美國財經媒體《彭博社》(Bloomberg News)也報導，台灣即將聘用多達10萬名印度移工，最快今年12月就會簽約。但即便外媒陸續報導攸關台灣就業市場的重大訊息，民進黨政府卻沒有說明任何配套措施，將國人蒙在鼓裡。

吳亮賢表示，對於各界抗議聲浪，勞動部稱我國與印度勞務合作備忘錄僅是雙方協議架構，尚待確定簽署時間，但這個說法正是證實，我國引進印度移工已經是進行式，連協議架構都在進行中，政府卻沒有任何具體說明，難道要等到簽署之後，人民才被動接受嗎？證明民進黨只想一手遮天、強渡關山，無視台灣勞工就業權益。

吳亮賢也提到，先前侯友宜只是提開放陸生來台，提升兩岸交流與互動，避免陷入民進黨執政的兵兇戰危局勢，同時也強調陸生來台一切要依相關規定，結果民進黨上下卻立刻抹紅、抹黑，賴清德帶頭造謠稱會衝擊台灣青年工作機會、賠上台灣青年未來，前行政院長蘇貞昌甚至恐嚇「台灣會滿街都是中國大陸失業人口」，但如今看來，民進黨偷偷摸摸準備大量引進印度移工，完全不和勞團溝通，漠視勞工權益，依賴清德邏輯，才是衝擊台灣就業市場、打擊台灣勞工就業權益的現行犯。

吳亮賢批評，賴清德當年稱「兩岸直航」是木馬屠城，公然造謠、製造台灣人民恐慌，就是為了選票，不惜阻斷觀光產業商機，現在賴清德一再抹紅侯友宜，更是轉移民進黨迫害台灣勞工就業機會的行為，請賴清德不要逃避，向全民說清楚，未來是否會大量引進印度移工？台灣是否會滿街都是印度失業人口？是否會壓縮台灣勞工就業空間？壓低台灣勞工薪資？

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