羨慕侯副手是趙少康？　柯文哲酸：侯友宜現在有個「很好的保母」

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評國民黨總統參選人侯友宜，管不好副手趙少康，而侯友宜3日則回擊，「柯文哲應該非常羨慕我有一個好的副手」。對此，柯文哲4日喊話，不希望口水戰，不過怎麼看都覺得侯友宜現在有個「很好的保母」。

▲民眾黨總統參選人柯文哲參拜澎湖湖西天后宮。（圖／民眾黨提供，下同）

柯文哲4日訪澎湖參拜湖西天后宮，會後接受媒體訪問。針對侯友宜譏柯羨慕他有趙少康當副手，柯文哲表示，「我是不希望口水戰啦！我現在怎麼看他，都是有『很好的保母』。」隨後柯再度喊話「好啦好啦！不要口水戰」。

至於若5日中選會公佈副手吳欣盈有雙重國籍，會不會宣布民眾黨退選？柯文哲說，這個就依法行事，但同時希望中選會針對蕭美琴的國籍問題，用同樣的標準檢視一下。

另外，被問到當選後對於澎湖的政策規劃為何？柯文哲提及，澎湖最重要的幾項分別為交通、長照、醫療，據他了解，暑假期間常常買不到飛機票，而醫療部分則是醫院太分散，應整合起來才有辦法維持比較高科技的醫療，「我們在澎湖的醫療太分散了。」

柯文哲指出，長照部分，自己今天實際去看過，當年前瞻計畫若重來一遍，應該是由國家來設立該設的硬體，目前長照據點已有50幾年，「外面下大雨、裡面下小雨」，這早就應該要整理了。