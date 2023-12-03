台東金馨獎　204位績優志工、6團隊、37間愛心特約商獲表揚

▲台東縣政府社會處3日舉辦第26屆金馨獎頒獎典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「有您們真好，謝謝大家」為發揚志願服務精神，鼓勵績優志願服務人員，台東縣政府社會處3日舉辦第26屆金馨獎頒獎典禮，台東縣政府秘書長盧協昌頒發204位志工、6個績優評鑑單位獲獎，並頒發感謝狀予37家榮譽卡特約商。

台東縣金馨獎自民國86年舉辦第一屆起，每年的國際志工日前後，皆舉辦金馨獎頒獎典禮，感謝志工辛勞付出，提高民眾成為志工的參與率，臺東縣志工隊，在社會處長期宣導及培訓下，從第一屆的50隊志工隊至今已有177志工隊成立，參與志工人數達6,547人。

秘書長盧協昌表示，志工隊逐年發展，顯示志工的服務精神已逐漸進入縣民內心，其中65歲以上高齡志工佔志工人數1/3，印證了只要有心，年齡不是問題，在需要服務的地方持續發光發熱，將正能量循環傳承給新進志工，讓志工的溫暖精神成長茁壯。

社會處指出，今年度卓越獎得主為莊素惠女士，在台東家扶基金會服務達5,094小時，服務過程多次受到自閉及過動孩子不受控制的攻擊，她包容孩子身心狀況及理解創傷行為，積極研習專業知識，讓與不易與人建立關係的兒少感受安全感，服務品質深觸特殊家庭需求，經常參與寄養兒少托育活動，展現出卓越獎對從事危險性、困難度較高或特殊性質不畏懼之志工精神。

服務時數最高的林麗玉女士，總時數10,782小時，將志願服務融入生活點點滴滴，實踐關懷的實質行動。另外郭玉華女士在榮民服務處貢獻6,754小時，以熱忱和認真笑臉迎接每位來訪者，郭女士不辭辛勞地協助各項事務，經常訪視榮民及榮眷了解需求，在寒冷冬天裡，連結社福資源及時提供發熱衣和熱飲給需要的服務對象，郭女士志願服務精神像冬日裡暖陽般溫暖所有人，今年獲頒金馨獎殊榮。

金馨獎志工表揚活動在台東已連續舉辦26年，今年包含全國性的志願服務金、銀、銅牌獎共計19人、衛生福利志願服務金、銀、銅質獎共計41人、內政業務志願服務銀質、銅質獎及救護志工菁英甄選鳳凰獎救護共計7人、台東縣志願服務金馨獎18人及卓越獎1人、一等獎35人、二等獎35人、三等獎48人及各目的事業主管機關志願服務工作評鑑績優6單位。

台東縣政府今年第一次舉辦各目的事業主管機關志願服務工作評鑑，表揚頒發6個績優評鑑單位，為台東縣政府社會處、文化處、民政處、台東縣環境保護局、台東縣衛生局及台東縣政府教育處。