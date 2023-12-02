國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

▲台東縣政府2日與台東獵人學校、台灣好好協會共同主辦「2023國際南島藝術交流日」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為開啟與國際原住民族群對話交流的機會，台東縣政府2日與台東獵人學校、台灣好好協會共同主辦「2023國際南島藝術交流日」在詩歌裡遇見南島，透過音樂、詩歌、故事三個面向，連結太平洋島嶼另一端的夏威夷，共同勾勒原住民自然世界觀。

台東縣長饒慶鈴指出，今年陸續舉辦《海浪的聲音那麼大》特展、《原音聚會所》台東原住民音樂人特展、南島國際美術獎、布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲演出共製、南島漣藝工藝計畫、南島影展等活動，建立南島文化原鄉的城市識別。「2023國際南島藝術交流日」以「搖曳的太平洋」為主題，邀集夏威夷族及台灣部落文化推動者，以傳統詩歌交會、海洋的故事交流，藉此增進台東與太平洋區域的連結，提升台東國際觀與多元視野。

文化處表示，這場活動為明年六月在夏威夷舉辦「太平洋藝術節 Festival of Pacific Arts & Culture (FestPAC)」暖身，縣府將帶領台東藝術家及部落先進前進夏威夷，以「台東週」為概念，規劃音樂舞蹈演出、視覺藝術展覽、工藝工作坊及社區參訪的活動，為台東發聲並深化與太平洋島國的文化交流。

文化處進一步說明，「2023國際南島藝術交流日」涵蓋「海洋文化」與「南島神話與傳說」2大主軸，邀請「卡美卡美哈學校Kamehameha Schools」文化部長Randie Fong 及夏威夷文化中心經理Jamie Fong 分享夏威夷神話、詩歌及海洋文化。1887創立的卡美哈美哈是全美最大的獨立學校教育系統，讓夏威夷原住民的後代學習夏威夷語及草裙舞、編織課等文化課程。2位講者自1985年起從事夏威夷群島和太平洋地區的文化交流，Randie擔任波里尼西亞航海協會(Polynesian Voyaging Society)及其傳統航海舟Hōkūle`a的文化顧問，領導世界各地40多次文化交流活動。