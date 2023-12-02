台東各鄉鎮衛生所加開「莫德納+流感疫苗」夜間門診

▲台東各鄉鎮衛生所加開莫德納XBB.1.5疫苗及流感疫苗夜間專科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋冬季節是呼吸道傳染病流行季，尤其長者等免疫力較弱族群，感染流感、COVID-19或是肺炎鏈球菌後，導致併發重症甚至死亡的風險相對較高，台東縣衛生局建議長者或有慢性病民眾打疫苗是最有效的預防方法，為方便民眾無需請假即可接種疫苗，台東縣各鄉鎮衛生所於12月4日至8日加開夜間接種診次。

衛生局長孫國平表示，依疾管署監測資料，今年新冠併發重症及死亡個案中，65歲以上長者分別占78%及90%；本次流感季重症及死亡個案中，65歲以上長者分別占62%及65%，建議65歲以上長者、免疫力低下或慢性病患者，儘早接種流感疫苗及XBB.1.5疫苗，及時獲得保護力，減少病毒威脅。

台東縣衛生局呼籲，除符合資格民眾儘速接種新冠XBB、流感疫苗外，應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，儘速就醫並在家休息，保護自己與他人。此次台東縣各鄉鎮衛生所12/4至12/08加開夜間接種診次資訊請上本局官網查詢: https://gov.tw/JGH ，前往接種COVID-19疫苗前應備妥健保卡及小黃卡，如有疫苗相關問題請洽各鄉鎮衛生所。