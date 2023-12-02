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「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場

▲「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

南島之歌再度在台東奏響，台東縣政府推出2023「風起原舞・樂動臺東」活動，2日起一連2天在台東舊火車站後方大草皮舉行，首日由台東之光「阿爆」帶領多位原住民歌手及樂團演出，明天下午3點邀請金曲歌王「桑布伊」、台東女兒江明娟登場，歡迎鄉親及遊客供襄盛舉。

台東縣政府表示，「風起原舞・樂動臺東」活動邁入第7年，今年主軸為「迎著海洋的風 唱著島嶼的歌」，連續2天隆重登場，邀請來自不同國家以及台東在地知名藝人及表演團隊演出，呈現多元化的音樂風貌，集結南島文化元素。

▲「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今天下午3點起在台東舊火車站後方大草皮，有來自「ufa 幽法樂團」、「零捌玖舞蹈工作室」、「從小北漂的阿美族青年-盧學叡與傳統文化推手-杵音文化藝術團」攜手合作、來自帛琉的TPSA(台灣帛琉學生協會)、「潮州土狗」接續演出，壓軸為台東之光「阿爆」攜手今年台東縣政府培育出的電音學員共同演出，現場近2千位民眾及遊客盡情搖擺。

3日則有「Mafana樂團」、「保卜與高蕾雅」、「江明娟feat.黑孩子樂團」、「阿美族複音青春歌隊feat. 上里邦子」及金曲歌王「桑布伊」，用自己對於台東這片土地的認識、感受，唱出屬於自己的味道。

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