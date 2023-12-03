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阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 記者林東良／台南報導

為打造「希望家園」，台南市勞工局「做工行善團」替弱勢家庭修屋的腳步從不停歇，勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場台南市木工業職業工會黃明華理事長及方澄科副理事長（做工行善團團長）帶領多名志工正在整修衣櫥及床組，其中蔡崇安、李省興、曾進源、楊豐吉、吳冠紳曾獲得室內裝潢創作達人盃冠軍，台南市油漆工程業職業工會張學禮理事長帶領志工替二手家具上漆，社團法人台南市勞工志願服務協會志工團隊將家具封膜以利存放，大台南總工會鄭山林理事長、陳美靜副理事長及沈坤海監事會召集人也帶領多位理監事並帶來飲料點心到場關心，台南市餐飲業產業工會郭國仁理事長亦帶領其團隊烹煮美食，提供豐盛午餐慰勞志工。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日是「國際身心障礙者日」，台南市電氣業職業工會杜文寶理事長前來維修電動床，將安排贈送給西港區及學甲區的弱勢身心障礙案家使用。今日郭國文立委和陳亭妃立委的服務團隊、陳秋宏議員、官田區長黃炳元至現場替志工們加油，以及南方講堂王美霞老師到現場實記。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」在協助弱勢家庭房屋修繕時，發現許多案家因為經濟狀況不佳，家具嚴重損壞仍繼續使用，無力添購新的家具，有修繕案家的小孩連寫功課的書桌都沒有，為了實質改善弱勢家庭的生活環境，黃偉哲市長協調原來環保局位在官田區隆田陸橋下的資源回收場空間，改造成二手家具倉庫，讓各單位捐贈的二手家具有個妥善的儲放空間。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也媒合台積電員工宿舍、麻豆新樓醫院、柳營農會、金日通國際中洲宿舍、台南大學附設中小學圖書館、統上開發建設股份有限公司、大億交通工業製造股份有限公司等捐贈汰換的床舖、衣櫥、書櫃、書桌、餐桌椅……，存放於二手家具倉庫，在修繕過程中若發現案家有家具短缺或家具毀損時，即可將合適的二手家具贈送給需要的弱勢家庭。截至2023年11月底，二手家具共計贈送92戶，已送出426件家具。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許銘春部長表示，實地造訪勞工局「做工行善團」二手家具倉庫，看見志工夥伴用心修復家具專注的神情，實在非常感動，這些原先要丟棄的家具，在志工的巧手下逆齡回春，真的像黃偉哲市長所說「垃圾變黃金、黃金變愛心」，善用資源幫助弱勢，讓「希望家園」的愛永續不斷，使弱勢家庭獲得妥善的照顧。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，二手家具倉庫讓各界愛心捐贈的床組、衣櫃、桌椅等有專屬的空間存放，同時也可以做為志工們修復家具的基地，感謝志工夥伴的無私付出與社會各界的愛心贊助，目前修繕服務有一案位在安南區已於11/29進行會勘，同日修繕團隊亦至安平區搬運《神秘五金行》拍攝團隊贈送拍攝後的材料及工具，市府勞工局及「做工行善團」志工團隊將家具及人力資源發揮到極致，給予弱勢市民最溫暖的關懷，最到位的幫助。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「做工行善團」今日的修繕服務行程，除了修復及整理二手家具，還有台南市電氣業職業工會志工至學甲區及東區進行修繕服務，這兩戶都是弱勢身心障礙者，其中東區修繕案的黃老先生罹癌且獨居，生活非常辛苦，今日東區修繕案完工，為「做工行善團」第245戶完工，志工團隊為案家掛上漆有「做工行善團有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，並贈送台南市餐飲職業工會提供的棉被作為入厝禮。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日參與修繕服務的家庭志工，木工工會有夫妻檔：田政仕、黃麗娜；王宗宸、蔡沛幀；蔡崇安、蔡玉貞；父子檔：翁德賢、翁士傑；許登財、許柄政，電氣工會有家庭組合：陳文加（父）、蔡桂芳（母）、陳盟吉（子）；夫妻檔：謝明泰、李淑玲；劉忠義、黃麗卿，油漆工會有夫妻檔：吳宏興、劉秀英；邱重欽、吳鳳娥；薛志強、李美瑩；姊弟檔：李美芬、李美瑩、李建達，勞工志願服務協會有夫妻檔：楊伯池、陳秀琴；陳明光、陳淑容。家人假日一起出來做公益，將家中的溫暖傳遞給弱勢家庭。

▲勞動部許銘春部長3日至官田區隆田陸橋下，探訪勞工局「做工行善團」的二手家具秘密基地，黃偉哲市長也到場關心並贈送橘子慰勞志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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