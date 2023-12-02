台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

▲台東國際身障日公益園遊會2日於南京路市民廣場舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為響應12月3日國際身心障礙者日，2日運用公益彩券基金於南京路市民廣場舉行「台東縣112年國際身心障礙者日公益園遊會」，邀請身障人士、社福團體、學校特教班、社會各界共襄盛舉，吸引近千位民眾參與。

活動於上午9點展開，由慎修養護中心的太鼓表演揭開序幕，接著由知本國小等25個表演團體進行演出，包含舞蹈、歌唱、非洲鼓和打擊樂等精彩節目，帶來溫馨又感動的身心障礙日園遊會。

活動也表揚20家超額進用身心障礙者績優公、私立機關（構），獲獎單位都是進用身心障礙者達到一定比率，提供友善職場環境，讓每位身心障礙者努力克服身心機能限制並達成績效目標。

社會處長陳淑蘭表示，聯合國於1992年10月通過12月3日為「國際身心障礙者日」，鼓勵社會大眾討論身心障礙議題、宣導相關權益和措施。台東身心障礙者佔全縣人口7.7%，約1萬6,431人，近幾年推動跨域合作的輔具暨生活重建中心、智慧復康巴士派車系統（APP）主動關懷身心障礙者獨居及到宅需求評估服務等，打造臺東成為友善樂活城市。

現場設置65個攤位，由身心障礙者機構、社福團體、學校及公部門參與，進行義賣、政令宣導和提供配鏡服務等。透過公益園遊會，台東縣政府展現對身心障礙者的關懷和支持，重視社會多元參與和幸福領航力，拉近身心障礙者與社會大眾的距離，未來透過更多的努力，建立友善和包容的社會。