基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

▲基隆終身學習博覽會展成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府在終身學習領域持續耕耘有成，今（2日）下午在國門廣場舉辦「基隆市第17屆終身學習博覽會暨112年學習型城市成果展」，邀請各終身學習團隊共同展現豐碩成果，市長謝國樑親臨現場頒發榮獲教育部全國終身學習楷模、社區大學優良課程特優、樂齡學習中心評鑑優等殊榮。

謝國樑致詞指出，本市終身學習博覽會已邁入第17個年頭，他還以自己大學畢業後進入職場，體認到需要更多的學習跟進修，兩個碩士都是在大學畢業後才開始念，甚至還有一個碩士花了六、七年，為的就是讓自己學習的更多，至於社區大學這種終身學習管道更有意義，因為在工作甚至退休以後都還可以學習不輟。

謝國樑還說，這次的成果展，各單位都有自己獨特的課程，例如部落大學原織原味原創傳統文化、中正樂齡在地歷史人文與古蹟踏查、中山樂齡多元數位及移地學習、信義樂齡數位玩生活、七堵樂齡多元化心靈療癒、暖暖樂齡「布」可思憶創作天地、新住民學習中心開設中式料理班與異國果凍花、大菁農場藍染體驗及文創商品等不計其數精彩內容，他特別鼓勵市民朋友「活到老、學到老」，體現終身學習精神，提升生活品質，也讓心靈獲得療癒。

終身學習博覽會活動開場由神秘嘉賓王燦與陳彥廷2位藝人帶來精采的表演炒熱氣氛，還有基隆社區大學的肚皮舞團表演展現活力，以及各終身學習機構所帶來豐富精彩演出，博覽會現場活動豐富，有各單位靜態成果展示、手作DIY體驗、闖關拿神秘好禮等，吸引許多民眾來到現場，共同探索學習的美好及享受終身學習的樂趣。

市府教育處指出，基隆市成人參與終身學習活動比例44.06%、為全國排名第5名、非六都排名第3名，顯見基隆致力於發展在地特色的學習型城市計畫有成；此外，基隆市連續8年獲教育部「學習型城市」競爭型計畫補助，112年更邀集21支產官學團隊，透過公私協力及跨部門合作，打造基隆成為多元有愛的學習型城市。