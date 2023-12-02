　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

▲基隆終身學習博覽會展成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆終身學習博覽會展成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府在終身學習領域持續耕耘有成，今（2日）下午在國門廣場舉辦「基隆市第17屆終身學習博覽會暨112年學習型城市成果展」，邀請各終身學習團隊共同展現豐碩成果，市長謝國樑親臨現場頒發榮獲教育部全國終身學習楷模、社區大學優良課程特優、樂齡學習中心評鑑優等殊榮。

謝國樑致詞指出，本市終身學習博覽會已邁入第17個年頭，他還以自己大學畢業後進入職場，體認到需要更多的學習跟進修，兩個碩士都是在大學畢業後才開始念，甚至還有一個碩士花了六、七年，為的就是讓自己學習的更多，至於社區大學這種終身學習管道更有意義，因為在工作甚至退休以後都還可以學習不輟。

▲基隆終身學習博覽會展成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑還說，這次的成果展，各單位都有自己獨特的課程，例如部落大學原織原味原創傳統文化、中正樂齡在地歷史人文與古蹟踏查、中山樂齡多元數位及移地學習、信義樂齡數位玩生活、七堵樂齡多元化心靈療癒、暖暖樂齡「布」可思憶創作天地、新住民學習中心開設中式料理班與異國果凍花、大菁農場藍染體驗及文創商品等不計其數精彩內容，他特別鼓勵市民朋友「活到老、學到老」，體現終身學習精神，提升生活品質，也讓心靈獲得療癒。

終身學習博覽會活動開場由神秘嘉賓王燦與陳彥廷2位藝人帶來精采的表演炒熱氣氛，還有基隆社區大學的肚皮舞團表演展現活力，以及各終身學習機構所帶來豐富精彩演出，博覽會現場活動豐富，有各單位靜態成果展示、手作DIY體驗、闖關拿神秘好禮等，吸引許多民眾來到現場，共同探索學習的美好及享受終身學習的樂趣。

▲基隆終身學習博覽會展成果。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府教育處指出，基隆市成人參與終身學習活動比例44.06%、為全國排名第5名、非六都排名第3名，顯見基隆致力於發展在地特色的學習型城市計畫有成；此外，基隆市連續8年獲教育部「學習型城市」競爭型計畫補助，112年更邀集21支產官學團隊，透過公私協力及跨部門合作，打造基隆成為多元有愛的學習型城市。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

►基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

►基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

►2023基隆光影節開幕今點燈　冬日專屬180秒夢幻漫旅光雕秀

ET快訊
《棒棒堂》四棒同框！　王子笑曝「這2人變化頗大」
張艾嘉獨子時尚婚紗照公開！　王令塵婚禮交給名模妻
啦啦隊女神「下班出車禍」！　無奈：三寶別出門
冬季限定「草莓生乳捲」回來了　每天只賣300條
供應商提供假零件！　「全球上千客機」剉咧等
評價韓國實力不差　劉基鴻扛中華隊4棒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

基隆中正國小百年校慶　謝國樑：三沙傳憶日新又新

台東各鄉鎮衛生所加開「莫德納+流感疫苗」夜間門診

「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

基隆中正國小百年校慶　謝國樑：三沙傳憶日新又新

台東各鄉鎮衛生所加開「莫德納+流感疫苗」夜間門診

「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

愛愛太猛突爆血！他一低頭…驚見「小肉條」斷了

MMA／出道15年的威嚴！「SHINee’ s back」開口爆雞皮　6人氣曲開全麥熱跳

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

郭台銘退選後首發聲　憶亡弟郭台成：12月是他的生日月

iPhone 16「8項爆料」流出！　新增實體拍照鈕最吃驚

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

張艾嘉獨子時尚婚紗照公開！　王令塵婚禮交給名模妻「細節藏暖意」

戀上「豆花美眉」屢次跟監、示愛遭拒　男遭法院下令1年不得騷擾

黃氏兄弟瑋瑋「跨界」台中開唱　連飆12首歌獻粉絲

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

地方熱門新聞

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

南消二大隊防災宣導眾人額樂

南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

淨化選前治安　金山警擴大臨檢掃蕩不法

台南聖誕樹融入台南400元素閃耀台南

大台南總工會互動性勞工論壇

竹北就近讀高中　至少要考4個A

國道警反詐揪你一起來

更多熱門

相關新聞

基隆中正國小百年校慶　三沙傳憶日新又新

基隆中正國小百年校慶　三沙傳憶日新又新

基隆市中正國小建校100周年校慶， 今（2日）中正國小以「中正百年‧三沙傳憶」為主題，辦理創校百周年校慶園遊會與學生成果發表展，市長謝國樑親臨祝賀，全校師生、家長、歷屆校友、校長與社區民眾齊聚一堂，共同為中正國小祝福。

基隆Podcast養貓甘苦談　新手攻略曝

基隆Podcast養貓甘苦談　新手攻略曝

基隆年終演唱會索票流程曝

基隆年終演唱會索票流程曝

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

酒吧口角互毆　1男慘遭球棒K破頭噴血

酒吧口角互毆　1男慘遭球棒K破頭噴血

關鍵字：

基隆終身學習謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面