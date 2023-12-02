基隆中正國小百年校慶　謝國樑：三沙傳憶日新又新

▲基隆中正國小百年校慶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正國小建校100周年校慶， 今（2日）中正國小以「中正百年‧三沙傳憶」為主題，辦理創校百周年校慶園遊會與學生成果發表展，市長謝國樑親臨祝賀，全校師生、家長、歷屆校友、校長與社區民眾齊聚一堂，共同為中正國小祝福。

謝國樑致詞指出，中正國小是一所12年一貫的學校，有0-2歲的托嬰中心、2-5歲的公立幼兒園、以及6-12歲的國民小學。還有有剛完工的操場跑道，好玩的特色遊戲場，以及全市的特教資源中心，都在中正國小！完整照顧全齡孩子，值得全市學校共同學習。

▲基隆市長謝國樑致詞。



中正國小校長李欣蓉表示，中正國小創立於西元1923年（大正十二年）四月，同年8月21日竣工開校。當時校名為基隆市第二尋常小學校，是一所日人子弟就讀的小學，後又更名為日新國民學校、中正國民學校，一直到1968年才更名基隆市中正國民小學，至今已有百年的歷史。過去在基隆港邊，因為築港工程，當時的入船、真砂和社寮町等地區的人口增加，中正國小就讀的學生曾高達千人。

李欣蓉校長感謝市府及教育處補助許多專案，改善學校的軟硬體空間，因此透過校慶這天，學校除了安排了學生的展演之外，還結合校訂課程數位學習工具成果，運用數位樂團為校歌伴奏、設置科技積木爆破關卡，來祝賀中正國小即將啟動新的百年學習！

教育處楊桂杰代理處長說，中正國小的孩子們，能夠運用所學，學習覺察及解決生活中遭遇的問題，成為具有反思力、學習力、創意力、實踐力的好公民，讓中正國小，再次啟航，迎接下一個百年新世紀。