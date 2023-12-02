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2023國際藝術聖誕港　基隆3D光雕秀浪漫啟動

▲2023國際藝術聖誕港 基隆3D光雕秀浪漫啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2023國際藝術聖誕港，基隆3D光雕秀浪漫啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年聖誕氛圍不一樣了！基隆市政府與更心關懷發展協會合作，首度以SDGs永續節能議題結合3D視覺光雕技術，要用最新最靚科技聖誕樹來闡述基隆百年來的蛻變，今（2日）在海洋廣場盛大舉辦點燈晚會，展期至12月25日，歡迎市民朋友踴躍參與。

基隆市政府秘書長方定安表示，擁有陸海空三位一體美景的基隆港灣，是台灣的國門門戶也是最美的海洋城市，今年的基隆聖誕很不一樣，這次重磅邀請國際知名影像團隊，打造國際級藝術聖誕港與視覺光雕藝術秀，要為基隆的聖誕佳節，打造全台最浪漫的光雕聖誕月。

▲2023國際藝術聖誕港 基隆3D光雕秀浪漫啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

今天點燈晚會除了邀請基隆藝文團體及學校，包括信義國小合唱團、育陽舞蹈團、雨都舞蹈團及全福會等團體與貴賓參與外，更有國際教會團體黑人瓦特牧師也帶國際舞蹈團體來到現場共襄盛舉，方定安秘書長、文化局江亭玫局長與信義國小合唱團齊唱平安夜，為點燈晚會推向當晚節目的最高潮。

文化局長江亭玫表示，為期近一個月的聖誕光雕藝術秀，將從12月2日點亮光雕聖誕，展到12月25日，每天都規劃有祈福許願活動，讓大家都能許下心中最想達成的心願，掛在現場的許願光雕樹上，天天有專人祈福祝禱，讓所有遊客及祈福者，除了感受現場滿滿的聖誕氣息之外，也可以將這份滿滿的祝福帶回家，盼望帶給所有來基隆的民眾們，一個2023最暖最閃亮的冬天記憶。

2023 國際藝術聖誕港／基隆聖誕光雕藝術秀
● 聖誕藝術光雕秀：12月2日至12月25日、18時至21時
● 21天連續城市祈福許願活動：12月2日至12月22日、16時至21時
● SDGs Art永續節能議題國際藝術家推廣巡展：12月2日至12月25日、16時至21時

▲2023國際藝術聖誕港 基隆3D光雕秀浪漫啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

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