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2023最愛基隆年終演唱會　12／23超強卡司市立體育館登場

▲2023最愛基隆年終演唱會。（圖／記者郭世賢攝）

▲「2023最愛基隆年終演唱會」宣傳記者會。市府發言人余治明（右）、觀銷處代理處長郭憲平（左）。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接2023年歲末，基隆市民終於等到期待已久的年終演唱會，基隆市府發言人余治明、觀銷處代理處長郭憲平今（29日）上午9時召開「2023最愛基隆年終演唱會」宣傳記者會，將於12月23日晚間6時30分在基隆市立體育館盛大登場，由陳大天、阿喜與陳若穎共同主持，7組超強卡司陣容正式曝光，活動現場結合繽紛夢幻置身雪景的燈光秀，採索票入場。

余治明表示，睽違11年再登基隆大型演唱會的性感女神「安心亞」擔任開場，並找來首登基隆的本土嘻哈天團「玖壹壹」坐鎮壓軸，活動中更有鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、原子少年U:NUS、未來少女-幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠接力演出。除了聽覺享受之外，本次活動也將帶來炫彩華麗的燈光秀，並將冬天最夢幻的「下雪天」搬來活動現場。

▲2023最愛基隆年終演唱會。（圖／記者郭世賢攝）

余治明指出，有愛城市理念持續推廣不間斷，基隆市政府與社團法人基隆市聾啞福利協進會、脊髓損傷者協會、自閉症家長協會、基隆市貓咪TNR協會、台灣可思關懷流浪動物協會合辦傳愛勸募，藉由年終演唱會結合市集活動，邀請民眾一起集資做愛心，所得將用於關懷偏鄉兒少、憨兒培育、終結浪浪等公益計畫，除了凝聚社區情感，也傳遞溫暖與希望!

郭憲平提到，票券發放將於基隆市七區區公所每區680張，由於活動場地在基隆市立體育館，為敦親睦鄰將額外保留560張票券，提供信義區20間里辦公室，其餘票券將在基隆市府一樓大廳進行發放，演唱會座位總數共6143席。索票起迄時間：12月7日上午11時起至12月22日中午12時，票券1人限索4張

郭憲平表示，如尚有剩餘票券，市府將提前於「魅力基隆」臉書粉專公布，並於活動是日開放現場索取；未持有票券者，亦可於現場候補，現場將視場館內容留人數進行進場放行。此外活動也將透過市長臉書及魅力基隆臉書粉專全程轉播，即便無法前往現場，也可以透過線上轉播一同感受熱鬧氣氛！

▲2023最愛基隆年終演唱會。（圖／基隆市政府提供）

▲2023最愛基隆年終演唱會。（圖／基隆市政府提供）

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