快訊／基隆集合住宅1F火警！火舌濃煙狂竄　3人嗆傷送醫

▲基隆市安樂區安一路上午傳出火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區安一路3日上午8時52分傳出火警，一處集合住宅5樓建築物6樓加蓋，1樓不明原因起火，火勢延燒迅速，濃煙不斷竄出，警消獲報後，出動3個分隊、災搶小組，各式消防車共計14台，消防員32人前往搶救，消防人員立刻佈水線灌救，火勢已於9時13分撲滅，初估燃燒面積20平方公尺，所幸無人員受困其中，樓上住戶有輕微嗆傷，預防性送醫3人，至於詳細事發原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。