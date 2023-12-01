新北推「富基感蟹三重奏」　魚市消費滿額享好康優惠

▲乾淨明亮高CP值水攤，歡迎來石門富基魚市消費觀光。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前萬里蟹盛產，石門富基漁港除了供應現撈美味的海鮮，也是北海岸萬里蟹的知名產地，新北市漁業處推出「富基感蟹三重奏」，活動期間民眾前來富基魚市水攤單筆消費滿3000元即可享有三重優惠，不僅限量送消費抵用劵、現場參加「感蟹戳戳樂」，還有富基魚市禮劵、餐廳抵用券、家電等豐富大獎，最大獎有50吋電視，限量超值好禮等您來拿。

富基魚市為歡慶萬里蟹季，即日起至12月10日舉辦「富基感蟹三重奏」促銷活動，活動期間民眾前來富基魚市水攤單筆消費滿3000元即可享有三重優惠：第一重可獲200元抵用劵1張，使用期限至2024年2月29日；第二重憑抵用券現場可參加「感蟹戳戳樂」，有機會獲得萬里蟹券（價值2000元）、海鮮、乾貨、萬里蟹帽、萬里蟹杯袋等魚市好禮（數量有限，抽完為止）；第三重還可抽富基魚市禮劵、餐廳抵用券、家電等，最大獎是50吋電視，將於12月11日於魚市現場及「新北漁樂快爆」臉書粉專直播抽出。

▲美味萬里蟹料理。

新北市漁業處表示，富基漁港是臺灣極北漁港，港內魚市的墨西哥帽造型外觀，為北海岸增添奇趣浪漫的景觀，魚市內的水攤商家，不少都是家族從事捕蟹，擁有天時地利人和之勢，能收到當日捕獲到港規格佳且鮮活的第一手萬里蟹，讓富基漁港成為北海岸萬里蟹的重要產地。

遊客來此除了可以購買到生鮮魚貨、品嚐海味美食，還能到港區的重機驛站及突堤碼頭欣賞美麗的夕照，甚至有機會可以觀察到捕蟹船的卸貨作業。現在正是萬里蟹最鮮美的時節，是許多饕客大啖海鮮的首選，到富基魚市採買新鮮萬里蟹，可馬上由兄弟海產、味味海鮮、姊妹餐廳、張專業生魚片等魚市餐廳提供代客料理。

▲休閒突堤落日美景。

漁業處長簡明雄表示，富基魚市保障消費者權益，活海鮮價錢標示清楚透明，並設置公平秤讓民眾使用，確保斤兩確實，另魚市餐廳也裝設了透明的玻璃窗，讓廚師烹飪過程透明化，而魚市水攤今年10月甫經本市法制局消保官進行磅秤查驗全數合格。

簡明雄說，來富基魚市消費，不論買、吃都能安心，並提供台灣pay多元支付服務，歡迎民眾來富基魚市品嚐美味鮮蟹、參加「富基感蟹三重奏」活動，並可順路漫遊富貴角燈塔、老梅綠石槽、金點草里驛棧、石門婚紗廣場及石門風箏公園等特色景點，欣賞北海岸的美好風光。