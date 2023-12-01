聰明管理下水道　新北勇奪工程數位創新應用獎

▲新北市勇奪「2023工程數位創新應用獎」由水利局正工程司賴任瑄（左1）代表領獎。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中國土木水利工程學會主辦「2023年工程數位創新應用獎」今（1日）頒獎，新北市政府水利局辦理「新北市雨、污水下水道GIS_智慧化維運及減碳管理」受評審委員青睞榮獲肯定，為新北智慧城市添佳績。水利局長宋德仁表示，未來將持續朝智慧科技應用精進，以更安全、有效率及高品質的方式達成各項任務，提供優質居住環境並持續進步，永續經營新北。

新北市水利局長宋德仁表示，下水道建設是現代化城市必要基礎建設，新北市境內雨、污水下水道建設總長超過3000公里，居全國之冠。為了有效率地管理下水道，水利局將地理資訊系統導入應用，開發即時巡查APP、MR（混合實境）、3D圖資平台及通報機制等，結合電腦、手機、平板等各式裝置，資訊即時傳輸更新，提升執行效率，並取代傳統紙本工作紀錄，達到減碳管理實績。

▲巡查人員操作巡檢APP系統即時定位並紀錄設施狀況。

宋德仁進一步說明，以往例行性巡查工作，經由工作人員現場拍照，並書寫紙本紀錄後將照片印出，做成厚厚一本報告書，除了耗費大量時間紀錄及彙整報告外，對於管理者而言，亦須花費大量時間與精力確認成果；而現在，現場的工作人員可以直接透過即時巡查APP，將巡查照片上傳系統，管理者也可以及時掌握下水道設施狀況，再透過系統彙整統計方式，精確判斷後續處理措施，大大提升作業效率與效能。

新北市政府致力於推動智慧城市發展，在智慧政府發展上，水利局積極向前衝，不斷思考政府施政效能提升的可能性，在珍貴的業務資料管理上給予定義與規範，經由系統化的組織與管理，並透過資訊系統整合多面向業務推動，提升機關內各單位綜效，聰明地做事。

▲現場巡查人員利用手機即時紀錄與回報設施照片。

▲水利局將地理資訊系統導入應用於下水道，結合MR（混合實境）應用，現場精準判斷下水道佈設情形。