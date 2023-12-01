新北獲中央「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」特優

▲新北市政府於環境部「2023年循環永續行動及綠色餐飲服務評比」中獲得「永續深耕組特優」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實源頭減量，新北市環保局於去年10月1日提前正式實施「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，至今轄內各機關學校已使用逾12萬個循環容器餐點、減少逾240萬個的包裝飲用水，減量成果顯著，獲行政院環境部「2023年循環永續行動及綠色餐飲服務評比」5獎項，其中新北市政府在全國各縣市評比的「永續深耕組」獲得最高殊榮特優肯定，而所屬機關學校及轄內餐飲業者也都在各項評比中獲得佳績，未來新北市也將持續推動循環經濟、減少一次性產品，邁向2050淨零。

環保局說明，源頭減量是全國共同目標，規範行政機關、學校主辦或於其場所內辦理之會議、訓練、活動等不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，改提供可重複清洗之循環餐具（如鐵盒便當）及設置飲水機或桶裝水，辦理活動可以無償、租賃或押金借用方式提供重複清洗餐具，且最遲應於2023年1月1日起實施，新北市於2022年10月1日先行正式實施該作業指引，落實源頭減量。

▲「新北市三芝區公所」在「動力發展組」獲得優等。

環保局表示，新北市近年來陸續推出「不塑之客友善店家」、「新北Ucup」、「新北Ubox」、「reBAG袋袋相傳」等政策，致力為市民提供更友善的不塑環境，本次於環境部「112年循環永續行動及綠色餐飲服務評比」中獲得「永續深耕組-特優」佳績。

另外，本次評比「新北市立清水高級中學」與「新北市三芝區公所」在「動力發展組」（機關學校組）脫穎而出，分別獲特優與優等，清水高中於每週國中部、高中部週會及校內園遊會、校慶等活動時，皆需自備餐具或使用循環餐具，加強學生及家長源頭減量觀念；三芝區公所建立志工團，於辦理老人共餐時自製餐點，並以打菜、自助餐形式取代購買便當，以減少一次用廢棄物的產生。

▲「新北市立清水高級中學」在「動力發展組」獲得特優。

新北市餐飲業者「舒肥底家（營養師的理想餐盒）」以循環容器供餐外送，並提供訂購循環容器盛裝餐點者加量優惠；「新軒梅子池上便當」自2010年起即開始進行客製化的循環餐盒外送服務，至今已達10餘年，兩家業者皆於「支援循環組」（餐飲業者組）皆獲得評比「良好」的優異成績。

環保局強調，希望透過機關與學校的率先改變，進而影響更多人，呼籲民眾養成自備環保餐具、環保杯或使用店家循環服務的習慣，落實「自備、重複、少用」，一起為減輕環境負荷盡一份心力。