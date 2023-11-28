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新北百萬冠軍茶上市　5倍好茶券「50元可換250元」

▲百萬冠軍茶上市！新北推5倍好茶券。（圖／新北市農業局提供）

▲百萬冠軍茶上市！新北推5倍好茶券。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市百萬冠軍茶上市！新北市坪林區公所於12月2日起，連續3周末辦理多元新北好茶展售會，推出「5倍好茶券」，結合食農教育且消費滿額贈好禮，12月1日起在KLOOK客路平台訂購好茶劵，50元換250元，可於12月9、10、16、17日至坪林百家合作店家折抵使用，另外比賽茶（原價1200元）現正開放訂購，優惠價每盒1000元，數量有限，歡迎選購。

新北市包種茶有「百萬冠軍茶」的美名，其中以坪林區栽培面積488.49公頃最大，年產量282公噸，占全市65%。新北市政府於12月2、3、5、6、7日於台北希望廣場舉辦消費地展售會，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點，並且消費滿200元可抽限定品茗杯，其中在5至7日與坪林青年茶業發展協會合作推出食農教育課程，由四星級製茶廠青農吳柏諺教導民眾喝好茶的秘訣，並以包種茶DIY製作茶風味銅鑼燒及茶香木糠布丁，品嘗包種茶的甜點獨特美味。

▲百萬冠軍茶上市！新北推5倍好茶券。（圖／新北市農業局提供）

▲美食券可用於購買以茶入味的包種茶紅豆乳酪、包種茶酥、茶粿、茶油麵線等多樣融合包種茶的特色美食。

另外，12月9、10、16、17日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦產地展售會，5倍好茶劵於坪林產地展售會現場兌換實體票券，可至百家合作店家使用，包括150元品茶券及100元美食券，品茶券可折抵包種茶、蜜香紅茶及有機茶等各式特色茶消費，美食券可用於購買以茶入味的包種茶紅豆乳酪、包種茶酥、茶粿、茶油麵線等多樣融合包種茶的特色美食，邀大家一起揪團來坪林旅遊品茗享美食。

坪林區公所表示，本次產地展售會結合在地特色景點、店家及美食，民眾逛市集之際可探訪坪林百年舊橋、生態園區及坪林茶業博物館，另外消費滿1000元送「坪坪回甘」活動限定品茗杯、滿3000元就送坪林在地茶皂，另外打卡就送坪林好運文件夾，各項好禮數量有限，要搶要快喔！

新北市農業局長李玟表示，新北市政府推動農業健康市/式的精神，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，促在地產業永續發展，比賽茶現正開放訂購，優惠價每盒1000元，可向坪林區農會農特產品直銷中心坪林店：02-2665-7229高小姐、板橋店02-22562357蔣小姐洽詢訂購，合作店家及相關活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

▲百萬冠軍茶上市！新北推5倍好茶券。（圖／新北市農業局提供）

▲百萬冠軍茶上市！新北推5倍好茶券。（圖／新北市農業局提供）

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