▲台大金山分院歡慶13周年，北海岸社區資源中心啟用。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院11月30日歡慶改制13周年院慶系列活動「健康、深耕、使命」暨社區資源中心啟用盛大舉行，台大金山分院在北海岸深耕13個年頭，維護著北海岸四區民眾健康，為北海岸地區提供更好醫療服務特此創立社區資源中心，整合在地醫療資源為北海岸區民提供貼心。

台大醫院金山分院於今年8月與新北市衛生局合作設立「失智共同照護中心」，提供失智病友與照顧者更多失智照護資源，並於11月30日院慶活動啟用社區資源中心提升北海岸四區（金山區、石門區、萬里區、三芝區）照護服務量能。

▲台大醫院捐贈超音波儀器。台大醫院體系管發中心主任黃國晉副院長（左）、台大金山分院張志豪院長（右）。

台大金山分院張志豪院長指出，世界逐漸邁入高齡化社會，對北海岸偏鄉地區更是如此，今年不僅增加失智共同之護中心服務，更為長者提供社區資源中心，讓長輩有任何醫療問題需要諮詢都可以到本院尋求協助。也將秉持台大醫院「健康至上、生命無價」的使命，為在地醫療保健提供最佳照護，保障民眾健康。

張志豪表示，院慶特邀台大醫院體系管發中心主任黃國晉副院長、詹鼎正副主任及陳清芬組長，南波扶輪社劉文年創社社長、藍翊豪社長一同參予台大金山分院社區資源中心啟用儀式，黃國晉副院長也代表台大醫院（杜萬全慈善公益基金會）捐贈超音波儀器，更感謝南波扶輪社長期關注偏鄉醫療資源，於本次捐贈智慧醫療巡迴車。