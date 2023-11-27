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「把牠壓在盤子上！」錢都掉下巨鼠　客驚嚇還原始末：還繼續帶客

記者曾筠淇／綜合報導

昨（26）日有女網友在臉書社團「我是板橋人」上貼出影片並表示，她中午至錢都用餐時，突然有隻大老鼠從天花板掉落。針對用餐情況，女網友也還原始末，透露「那隻老鼠還好是掉在鍋旁邊，再偏差個0.5公分就會掉在滾燙的鍋裡」。

女網友在臉書上還原始末，她有兩個朋友從台中找她玩，當時經過板橋的這家錢都，她就告訴好友「板橋人不知為何很愛吃鍋，特別是這間生意超好，從一個店面擴展到2間+樓上、樓下」。後來她帶著兩人到錢都用餐，只是沒想到店家除了上菜很混亂，煮到一半、當她轉頭要問好友好不好吃時，「大老鼠就掉下來了」。

原PO進一步說道，那隻老鼠還好是掉在火鍋旁邊，如果再差個0.5公分，就會落在滾燙的鍋裡，「熱湯濺起來燙傷了我們，這件事就不是轉身離開這麼簡單了」。

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▲▼錢都天花板掉下老鼠。（圖／原PO授權引用）

▲有老鼠「從天而降」。（圖／原PO授權引用）

原PO表示，老鼠是掉在朋友的火鍋旁，當時他們馬上尖叫跳開、站在一旁不知所措，過了一會兒才有店員前來處理，「我們驚嚇過度，也不管吃了多少，趕快東西拿一拿離開店家」。離開後，她只見店內其他客人繼續用餐、店外繼續排隊，「店家也沒有要疏散客人做清消的意思，把我們送走後還是讓大家繼續吃、繼續帶客，然後店員處理老鼠的方式是直接把牠壓在桌上盤子上帶走」。

原PO透露，她也曾在餐飲業服務過，理解店內有老鼠或許難免，但是這麼大一隻從天花板掉落，還是讓他們嚇了一大跳。至於店員處理方式，她猜想對方可能也嚇傻了，所以很淡定的清理，但是「在我們主動要求離開後到現在也沒有聽到他們跟我們道歉，徒留驚嚇的陰影在我們腦中」。

原PO也說，那家錢都生意很好，還有小巷弄分隔，開了左邊1、2樓，以及右邊1、2樓，事發後只有右側的1、2樓暫停營業，「店家說『即刻暫停營業』，但他沒跟你說只停一半，出事的那半邊門拉下來了，另外半邊照常營業、照常大排長龍」。

原PO最後則提到，他們在逃離時沒有得到抱歉，後來才收到私訊，是副理傳訊息說「抱歉，今天讓您用餐時看到米奇，不好意思！抱歉讓您受驚了，不好意思！真的非常抱歉」。不過她坦言不知副理想要表達什麼，「很多人問我然後呢？沒有然後」，而她在臉書社團「我是板橋人」所發布的貼文也「被消失了」，「大家都以為是我自己刪文的，但我根本沒動」。

▲▼錢都天花板掉下老鼠。（圖／原PO授權引用）

▲副理私訊原PO道歉。（圖／原PO授權引用）

針對原PO所說，《ETtoday新聞雲》致電錢都該分店詢問，但店員不願回應，僅回「我們不接受採訪喔，不好意思」。

此外，錢都餐飲集團26日也有發表道歉聲明，「在錢都板橋雙十店B區發生老鼠擾客事件，非常抱歉造成現場用餐客人的驚慌，錢都雙十店B區即刻暫停營業2天，並委由專業消毒公司進行全面清消作業。」

錢都火鍋雙十店天花板掉老鼠。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北衛生局已派員至現場稽查。（圖／新北市衛生局提供）

錢都表示，開業27年來都很重視餐廳環境整潔，研判應是近日餐廳1樓外圍進行消毒，導致老鼠入店內躲藏，但是造成客人驚慌，深感抱歉。錢都內部將進行檢討並徹底清潔餐廳環境，盼能提供客人安心的用餐環境。

新北衛生局今（27）日表示，派員至現場稽查，一一檢視「食品衛生良好規範準則」，現場發現廚房後門未落實病媒防治、垃圾桶未覆蓋，已命業者限期改正，擇日複查後，若還是不符規定，就會依照《食安法》第8條第1項規定，處6萬到2億元罰鍰。

本文經女網友（匿名）授權引用

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