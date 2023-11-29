　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

▲▼美國百億富翁、股神巴菲特的多年好友及生意夥伴蒙格（Charlie Munger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲股神巴菲特與老戰友查理蒙格（右），如何管理世界一流的企業，打造投資帝國？（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

股神巴菲特的老戰友、波克夏公司副董事長查理蒙格（Charlie Munger）於美東時間28日（台灣時間29日）逝世，享耆壽99歲，消息一出傳遍全球，各界紛紛悼念「投資界失去一位智者！」許多財金媒體及專家也回顧查理蒙格生前事蹟。而巴菲特曾透露，他與查理管理公司「職責只有2項」，一是吸引並留住優秀經理人；二是「避免妨礙他們工作」。

處女座的巴菲特和摩羯座的查理蒙格，兩人在1959年一場聚會遇見後一拍即合，成為合作夥伴與摯友，一起創建「投資帝國」波克夏公司（Berkshire Hathaway）搭擋將近60年。在時報出版《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》書中，股神巴菲特也多處提及他的老戰友查理蒙格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

究竟兩人如何管理公司，打造出世界一流企業？巴菲特在書中曾經揭露，「查理和我真正重要的職責只有2項」，其一是「吸引並留住優秀的經理人，由他們經營我們的各項事業。」其二就是，「避免妨礙他們工作。

巴菲特解釋，這些優秀的經理人通常來自我們收購的企業，早在認識我們之前，他們已經是明星經理人，經歷過各種商業環境的鍛鍊，因此不需要親自去下指導棋。他舉例，「如果我的工作是管理一支高爾夫球隊，而傑克．尼克勞斯（Jack Nicklaus）或阿諾．帕瑪（Arnold Palmer）願意為我效力，我是不會去教他們如何揮桿的。

巴菲特說，查理和他都明白，「只要找對球員，幾乎所有球隊經理人都可以表現出色。」而他也認同奧美廣告天才創辦人大衛奧格威（David Ogilvy）的理念，「如果我們每個人都雇用比我們弱小的人，我們將變成一家侏儒公司。反之，如果我們每個人都雇用比我們強大的人，我們將成為一家巨人公司。」

他透露，這種管理方式帶來的好處，就是可以輕鬆地擴展波克夏的事業版圖。縱使有一些管理學專著指明，每一名主管只能管理多少名下屬，但這種理論對他和查理沒有什麼意義。

「如果你手下的經理人正直能幹，對所經營的事業滿懷熱情，那麼你就算再多管十幾位、甚至更多這種經理人，也能應付裕如，有時間睡午覺。相反地，如果你手下的經理人狡詐、無能或無心工作，只要一個就夠你操心了。倘若我們找到的經理人都具備波克夏既有經理人的稀有特質，那麼即使我們的經理人數目倍增，查理和我也完全能夠妥善管理。」

▲▼時報出版《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》。（圖／時報出版）

▲時報出版《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》，巴菲特多處提他與合夥人查理蒙格的理念。（圖／時報出版）

他們只會跟自己「喜歡且欽佩的人合作」，也絕對不在背後指手畫腳，就像不需要告訴明星職業打手怎麼拿球棒、何時揮棒，如果一直指指點點，他相信絕大多數的波克夏經理人很可能早就不幹了，因為這些人有75%本身都很富有。

除此之外，他與查理還廢除了執行長這職位「常有的繁文縟節和無益的活動」，讓所有經理人都能完全掌控自己的行事曆。他們只交給每位以「3項假設」來執行任務，「1、自己是公司唯一的股東。2、公司是自己和家人目前與未來唯一擁有的資產。3、至少未來一百年都不能出售公司，或與其他公司合併。很自然地，我們也告訴他們，不要讓會計方面的考量影響決策，哪怕只是輕微的影響也要避免。我們希望波克夏的經理人考慮真正重要的事，而不是去想這些事將如何反映在財務報表上。」

他們希望經理人盡可能以「提升長期價值」為經營目標，而不是為下一季的盈餘費心。當然不會去忽略公司眼下的業績，但從不希望旗下事業「為了爭取短期績效，而犧牲長期競爭力。」

巴菲特說，每一天，波克夏旗下事業的競爭地位，都會以無數種方式變得強一些，或弱一些。「如果我們滿足顧客，撙節不必要的支出，改善產品和服務，公司將變得更強。相反地，如果我們冷待顧客或放任成本膨脹，我們的事業就會衰敗。每天來看的話，我們的行動產生的作用細微到難以察覺，但長久累積下來，效應是極大的。」

他們看見，當「長期競爭地位」因為這些細微的行動而增強時，將這種現象稱為「拓寬護城河」（widening the moat），「如果我們希望10年或20年後擁有強健的事業，我們就必須這麼做。當然，我們總是希望短期內賺更多錢，但如果短期與長期目標有衝突，則必須以拓寬護城河為優先。

ET快訊
柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

快訊／辣個男人回來了！　楊敬敏東超回歸首戰沒先發

九州佐賀縣太良町來台徵選觀光大使　獲選者免費赴日玩4天3夜

魩仔魚乾混入「河豚魚苗」緊急召回　專家：每20kg就可能混入1隻

結婚9年…人妻半夜醒來目擊「關鍵一幕」　崩潰：模範老公是花花公子

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

赴日買UNIQLO超划算？　內行推1物：半價入手

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

更多熱門

相關新聞

巴菲特「親密戰友」查理蒙格逝世　享耆壽99歲

巴菲特「親密戰友」查理蒙格逝世　享耆壽99歲

股神巴菲特老戰友、波克夏公司副董事長蒙格（Charlie Munger），於美東時間28日（台灣時間29日）傳出逝世，享耆壽99歲。

股神巴菲特：找到「合適人選」接掌波克夏

股神巴菲特：找到「合適人選」接掌波克夏

93歲巴菲特豪捐271億元股票：我感覺很好

93歲巴菲特豪捐271億元股票：我感覺很好

許文龍／你愛炒股票　我就讓你炒！

許文龍／你愛炒股票　我就讓你炒！

美債評級降等　採3措施規避潛在損失

美債評級降等　採3措施規避潛在損失

關鍵字：

巴菲特查理蒙格股神波克夏管理投資理財

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面