巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

▲股神巴菲特與老戰友查理蒙格（右），如何管理世界一流的企業，打造投資帝國？（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

股神巴菲特的老戰友、波克夏公司副董事長查理蒙格（Charlie Munger）於美東時間28日（台灣時間29日）逝世，享耆壽99歲，消息一出傳遍全球，各界紛紛悼念「投資界失去一位智者！」許多財金媒體及專家也回顧查理蒙格生前事蹟。而巴菲特曾透露，他與查理管理公司「職責只有2項」，一是吸引並留住優秀經理人；二是「避免妨礙他們工作」。

處女座的巴菲特和摩羯座的查理蒙格，兩人在1959年一場聚會遇見後一拍即合，成為合作夥伴與摯友，一起創建「投資帝國」波克夏公司（Berkshire Hathaway）搭擋將近60年。在時報出版《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》書中，股神巴菲特也多處提及他的老戰友查理蒙格。

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究竟兩人如何管理公司，打造出世界一流企業？巴菲特在書中曾經揭露，「查理和我真正重要的職責只有2項」，其一是「吸引並留住優秀的經理人，由他們經營我們的各項事業。」其二就是，「避免妨礙他們工作。」

巴菲特解釋，這些優秀的經理人通常來自我們收購的企業，早在認識我們之前，他們已經是明星經理人，經歷過各種商業環境的鍛鍊，因此不需要親自去下指導棋。他舉例，「如果我的工作是管理一支高爾夫球隊，而傑克．尼克勞斯（Jack Nicklaus）或阿諾．帕瑪（Arnold Palmer）願意為我效力，我是不會去教他們如何揮桿的。」

巴菲特說，查理和他都明白，「只要找對球員，幾乎所有球隊經理人都可以表現出色。」而他也認同奧美廣告天才創辦人大衛奧格威（David Ogilvy）的理念，「如果我們每個人都雇用比我們弱小的人，我們將變成一家侏儒公司。反之，如果我們每個人都雇用比我們強大的人，我們將成為一家巨人公司。」

他透露，這種管理方式帶來的好處，就是可以輕鬆地擴展波克夏的事業版圖。縱使有一些管理學專著指明，每一名主管只能管理多少名下屬，但這種理論對他和查理沒有什麼意義。

「如果你手下的經理人正直能幹，對所經營的事業滿懷熱情，那麼你就算再多管十幾位、甚至更多這種經理人，也能應付裕如，有時間睡午覺。相反地，如果你手下的經理人狡詐、無能或無心工作，只要一個就夠你操心了。倘若我們找到的經理人都具備波克夏既有經理人的稀有特質，那麼即使我們的經理人數目倍增，查理和我也完全能夠妥善管理。」

▲時報出版《巴菲特寫給股東的信〔2023全新增修版〕》，巴菲特多處提他與合夥人查理蒙格的理念。（圖／時報出版）

他們只會跟自己「喜歡且欽佩的人合作」，也絕對不在背後指手畫腳，就像不需要告訴明星職業打手怎麼拿球棒、何時揮棒，如果一直指指點點，他相信絕大多數的波克夏經理人很可能早就不幹了，因為這些人有75%本身都很富有。

除此之外，他與查理還廢除了執行長這職位「常有的繁文縟節和無益的活動」，讓所有經理人都能完全掌控自己的行事曆。他們只交給每位以「3項假設」來執行任務，「1、自己是公司唯一的股東。2、公司是自己和家人目前與未來唯一擁有的資產。3、至少未來一百年都不能出售公司，或與其他公司合併。很自然地，我們也告訴他們，不要讓會計方面的考量影響決策，哪怕只是輕微的影響也要避免。我們希望波克夏的經理人考慮真正重要的事，而不是去想這些事將如何反映在財務報表上。」

他們希望經理人盡可能以「提升長期價值」為經營目標，而不是為下一季的盈餘費心。當然不會去忽略公司眼下的業績，但從不希望旗下事業「為了爭取短期績效，而犧牲長期競爭力。」

巴菲特說，每一天，波克夏旗下事業的競爭地位，都會以無數種方式變得強一些，或弱一些。「如果我們滿足顧客，撙節不必要的支出，改善產品和服務，公司將變得更強。相反地，如果我們冷待顧客或放任成本膨脹，我們的事業就會衰敗。每天來看的話，我們的行動產生的作用細微到難以察覺，但長久累積下來，效應是極大的。」

他們看見，當「長期競爭地位」因為這些細微的行動而增強時，將這種現象稱為「拓寬護城河」（widening the moat），「如果我們希望10年或20年後擁有強健的事業，我們就必須這麼做。當然，我們總是希望短期內賺更多錢，但如果短期與長期目標有衝突，則必須以拓寬護城河為優先。」