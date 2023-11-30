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協助淨零減碳！經發局主動出擊　走訪320家企業提出強效解方

▲本次減碳技術媒合工作坊首創「提問式報名」，減碳導師針對業者提問題直接提供具體方向與建議。（新北市經發局提供）

▲本次減碳技術媒合工作坊首創「提問式報名」，減碳導師針對業者提問題直接提供具體方向與建議。（圖／新北市經發局提供）

生活中心／綜合報導

隨著綠色意識的全球抬頭，淨零排放成為全球的共識，國際大廠也紛紛加入RE100，為協助企業永續發展，新北經發局今年領先全國首創減碳四部曲，以行動減碳健檢方式走訪320家企業，協助企業開啟減碳行動，攜手共創淨零碳排解方。

經發局長何怡明表示，因應2050年達到淨零的目標，淨零碳轉型已成為企業永續生存的重點挑戰目標，中小企業陷於資訊不對稱及苦於資源弱勢，進而衍生「碳弱視」、「碳焦慮」等各項產業發展阻礙，經發局繼全國首創新北Net Zero 碳健檢中心後，強勢加碼推出「綠色能源媒合會」、「產業淨零論壇」、「減碳技術媒合工作坊」等系列活動。

本次減碳技術媒合工作坊首創「提問式報名」，並以「能源硬體導入成本效益分析」、「EMS能效提升數據應用」及「企業永續發展策略及碳盤查實作」三大技術主題分組，減碳導師針對業者提問題直接提供具體方向與建議，例如汽車零件製造耕耘多年的湛積股份有限公司，提出碳排熱點抓取、用電策略規劃等實際面問題，而另一家電子零組件製造業者宸言科技公司則直言，出口歐盟的合作廠商皆要求提出低碳證明，所以亟需規劃設備汰換升級及節能減碳技術的導入。本次參與減碳技術媒合工作坊的廠商皆表示，從專家建議中獲得許多寶貴的減碳解方，在瞭解投資效益後，將會更積極落實淨零減碳。

經發局強調，淨零減碳轉型除了帶來挑戰，同時也開創了淨零產業發展的契機，例如參與工作坊的建築業者表示，在產業供應鏈的要求下，公司已開始研發綠藻等創新材料的應用；工程顧問業者在詢問購買綠電的細節後，也嘗試以更積極有效的方式因應淨減碳趨勢等。

未來經發局將持續透過完整規劃的多元輔導政策，成為新北企業加速減碳的催化劑，盼能把握黃金調整期，提供完整碳健檢診斷與處方建議，強勢引領新北中小產業走向光明的零碳未來。

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經發局淨零碳排ESG減碳企業轉型

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