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「紐乳」恐令台南牛肉湯變少　農業部提4措施　業者：沒解決問題

▲▼烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

▲紐西蘭鮮乳將在2025年全面進口零關稅，業界憂心恐衝擊台灣酪農與肉牛產業，恐造成台南牛肉湯未來變少、變貴。（圖／資料照片）

記者唐鎮宇／台北報導

《東森新媒體ETtoday》報導2025年紐西蘭鮮乳將全面進口零關稅，恐衝擊台灣酪農與肉牛業，連帶台南牛肉湯未來價格可能飆漲、產業萎縮，引起各界重視。採訪團隊獨家取得農業部近日出爐的台南牛肉湯產業衝擊評估報告，報告指近年已進行4項措施，如輔導業者引進國外肉牛種牛、利用地瓜等格外品降低飼料成本、試驗台灣F1國產牛等。但業者指，這些措施多是由民間發動，且只能增加國產牛肉種類，無法解決「紐乳」可能造成的牛肉產量下降問題。

立委郭國文日前在立院經濟委員會質詢時，要求農業部針對2025年紐西蘭鮮乳進口零關稅後，可能對肉牛產業和台南牛肉湯產業造成肉源不足的衝擊，1個月內提出評估報告。

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依農業部回覆給立委的報告，農業部指出，依2022年農業統計年報，10年來牛隻屠宰頭數從2012年3萬923頭，增加到2021年的3萬8698頭，同期間國內牛肉生產量也由6103公噸提升至7591公噸，顯示農業部推廣國產牛肉所有成效；另外，同期間國人每人每年牛肉供給量也從4.39公斤增加到6.88公斤，顯示民眾對牛肉需求量逐年提升。

農業部在報告中列出4項措施，指已透過這些措施協助國內肉牛產業升級，降低2025年台紐貿易協定對國內肉牛相關產業衝擊。包括自2016年協助肉牛業者引進安格斯種牛，目前國內飼養頭數已達1200多頭；另委託屏東科技大學進行肉牛胚胎移植與人工授精相關技術測試，協助國內肉牛飼養場導入胚胎移植與人工授精技術，拓展肉牛種源來源。

農業部說，已輔導肉牛飼養場與乳牛場配合，乳牛場利用國外肉牛品種精液配種，所產生的小公牛後代（如同日本F1國產牛）由肉牛場進行收購，可增加國內肉牛來源，並減少台紐貿易協定對酪農業衝擊。

農業部還指出，也輔導肉牛業者利用不合銷售規格的地瓜、鳳梨皮等做為肉牛飼料，已有效取代肉牛飼料50%，降低國內肉牛飼養成本及提高國產牛肉品質。

▲農業部回覆給立委有關紐西蘭鮮乳2025年全面零關稅後，可能對肉牛產業造成的衝擊評估報告。（圖／立委郭國文辦公室提供）

▲農業部回覆給立委有關紐西蘭鮮乳2025年全面零關稅後，可能對肉牛產業造成的衝擊評估報告。（圖／立委郭國文辦公室提供）

不願具名的屠宰業者說，農業部列出的作法多是民間主動想辦法找出路，現在卻被農業部拿來當政績，只能說「點點點」，好像「被割韭菜」；感覺農業部自從缺雞蛋事件後元氣大傷，現在要選舉了，希望政府能拿出重視產業聲音的誠意。

對於農業部稱近年輔導業者開發繁殖非乳牛的肉牛品種，但台南溫體牛大盤商張洪璋說，台南一個月要屠宰1300多頭牛，幾乎很少遇到非乳牛以外的品種，因非乳牛所需養殖時間較長，無法因應消費者需求。張說，若農業部有心要解決，「看是要補助酪農繼續養乳牛，或是要直接從國外進口肉用的小牛都可以」，但牛隻進口要有大場地檢疫，變數很多。

芸彰牧場負責人、台灣肉牛產業發展協會張志名說，只能希望政府能盡力維持乳牛數量，屆時不要減少太多。他正和酪農合作試驗台灣版「F1國產牛」的計畫，因初期收購成本較高，也希望政府能幫忙。

張志名說，未來若紐西蘭鮮乳零關稅進口，連帶影響國產牛肉單價提高，國產牛肉勢必要提升品質爭取消費者認同；但目前國內牛隻屠宰跟分切仍沒有冷鏈環境，和國外相較「差很多」，許多屠宰場設備都已使用超過40年，希望政府可以重視。

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