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1周2起禽流感！農業部：缺蛋時「關稅減讓」由業者進口

記者楊惠琪／台北報導

雲林蛋雞場日前傳出確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺1.5萬隻蛋雞；台南四草地區也檢測出候鳥排遺確診個案，一周內兩起禽流感確診案例，國內禽流感疫情進入高危險期。農業部代理部長陳駿季今表示，會嚴密監控疫情，必要時會視國內雞蛋產量與蛋價，啟動雞蛋進口獎勵措施，提供關稅減讓優惠，由業者自行規劃進口，補足國內雞蛋缺口。

▲農業部代理部長陳駿季談禽流感因應措施。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部代理部長陳駿季談禽流感因應措施。（圖／記者楊惠琪攝）

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立法院經濟委員會今審查113年度農業部主管非營業部分農業作業基金、農民退休基金等預算審查。陳駿季會前接受媒體聯訪。

針對國內一周接連發生兩起禽流感確診案例，陳駿季表示，從12月到1月是過往禽流感高峰期，目前台灣已發生蛋雞場首例確診案例，臨近的日本，以及美國地區也有禽流感發生，農業部一方面持續監控各國的禽流感疫情、了解整個候鳥遷徙路徑，也會針對禽場的生物安全防範與禽場周邊進行相關檢測。

陳駿季指出，目前國內雞蛋生產供需穩定，疫情影響情況不大，但如果再出現從去年到今年初的全球嚴峻疫情，勢必就會產生一定程度的影響，農業部將啟動必要的庫存調度，也會尋過往國外進口雞蛋的經驗，提供關稅減半優惠，讓業者自行進口，尤其今年3月間農業部進口專案，已經建立相關進口通路，相信未來貿易商有需要的時候，應有自行進口的能力，政府也會提供關稅減免協助。

至於啟動雞蛋進口關稅減免的時間點，陳駿季表示，要看當時國內生產與蛋價情況，啟動時機會是滾動的，不一定雞蛋短缺一成或幾成才來啟動，強調會看整體供需。

陳駿季還說，目前禽流感熱區主要鎖定雲林縣、彰化縣蛋雞場較集中的縣市，防檢署會加強宣導，協助蛋雞場進行相關生物安全防範，以及週邊環境的監控與消毒等，此外，針對有雞隻異常死亡進到化置場時，也會從中回溯瞭解死因。

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