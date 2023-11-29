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「紐西蘭鮮奶零關稅」襲台　立委要求明確區隔國產與進口乳

▲▼2025台紐貿易協定將全面開放，衝擊本土酪農業，圖為民眾在量販店選購鮮乳。（圖／記者沈君帆攝）

▲2025台紐貿易協定將全面開放，衝擊本土酪農業，圖為民眾在量販店選購鮮乳。（圖／記者沈君帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭鮮奶將可零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。立院經濟委員會今審查農業部各項非營業基金，立委陳明文等人提案，要求農業部明確訂定「鮮乳」定義，以區隔國外進口乳與國產鮮乳。農業部代理部長陳駿季允諾，將與衛福部討論，保障國內酪農權益。

立法院經濟委員會今審查113年度農業部主管非營業部分農業作業基金、農田水利事業作業基金、農民退休基金等基金預算。

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針對台紐經濟合作協議即將生效，陳明文質詢指出，國產鮮乳從生產到上架時間很短，但從紐西蘭來的乳品，從生產運輸到台灣至少30天以上，是否還可以稱為「鮮乳」，而且國外進口乳品經過高溫殺菌，其中的成分有所不同。

陳明文進一步指出，進口鮮乳無可厚非，但也要保障國內酪農權益，要求農業部應把「鮮乳」定義清楚，讓業者可以遵循。他表示，從國外進口的乳品，頂多可稱保久乳，農業部應盡速訂定鮮乳的定義，讓消費者在市場可以清楚辨識。

立委陳亭妃也說，高品質的國產生乳與大量叩關的進口液態乳，一定要做清楚區分，而且要穩定酪農與乳品廠的合約。

陳駿季表示，有關鮮乳的保存期限，與製程有關，允諾會盡速與衛福部協商，明確區隔國產與進口乳品，針對鮮奶標章也會適當修正，只有國產鮮乳，才可以標示「台灣鮮乳」。

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