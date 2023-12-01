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憂農民搶種稻米「穀價下跌」　農業部：會維持每百台斤1千元以上

▲▼外界擔心明年稻作面積大增而傷稻穀價格，農業部代理部長陳駿季表示，有信心可維持在每百台斤在1000元以上。（圖／記者許敏溶攝）

▲外界擔心明年稻作面積大增而傷稻穀價格，農業部代理部長陳駿季表示，有信心可維持在每百台斤在1000元以上。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年稻穀價格創史上最高，加上明年國內水情好與大區輪作政策暫停一年，外界擔心明年價格可能下滑。農業部代理部長陳駿季今（1日）表示，預期明年一期稻作面積會增加，但因轉作關係，估維持在24萬公頃左右，透過配套措施，有信心稻穀價格可維持在每百台斤在1000元以上。

農業部今天召開「綠色環境給付政策績效發布」記者會，說明農業部推動綠色環境給付政策有成，農業部表示，112年全年兩個期作參與綠色環境給付各項措施面積超過43.7萬公頃，受益農民逾28.5萬人，有效達成引導農地合理使用、提升國產雜糧自給、穩定農民收益、維護生產與生態環境及促進農業永續發展之多元效益。

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不過，由於今年初乾旱關係，加上大區輪作導致部分地區連續兩年大面積休耕，稻田面積減少也帶動今年稻穀價格上揚，國內二期稻作濕穀價格每百台斤超過1000元，甚至一度飆到1280元的歷史天價，外界擔心明年國內水情好，加上大區輪作政策暫停一年，農民可能大規模種稻，明年稻穀價格可能下滑。

陳駿季說明，稻作面積增加時價格就會下滑，今年稻穀最高價到每百台斤1250元，甚至一度攀上1280歷史新高，而民糧收購7到8成，公糧僅占2成到2成5，主要價格支撐是靠民間產地價格，一旦外界要求提高公糧價格收購，反而會讓稻作面積增加而降低價格，屆時反而無法支撐稻穀價格。

▲▼外界擔心明年稻作面積大增而傷稻穀價格，農業部代理部長陳駿季表示，有信心可維持在每百台斤在1000元以上。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部今天舉行「綠色環境給付政策績效發布」記者會，代理部長陳駿季表示，有信心明年稻穀價格維持在每百台斤在1000元以上。（圖／記者許敏溶攝）

面對明年大區輪暫緩一年，陳駿季指出，稻作轉作是透過稻作四選三與大區輪作進行，四選三可以降低稻作面積，但不能強迫農民不種稻，故農業部透過環境給付，鼓勵農民進行雜糧轉作提高誘因，而農民因為轉作雜糧引進機械化，大型農機導入後，短期間應不會馬上轉做稻作。

因此，陳駿季強調，預估明年一期稻作面積會增加，但他有信心，絕對不會增加到27萬公頃，預測在24萬公頃左右，透過農業部的配套措施，稻穀價格可維持每百台斤在1000元以上。

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