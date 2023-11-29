大湖草莓產量大減！農業部：細菌入侵「角斑病感染」　急用藥防治

▲大湖草莓傳出因細菌感染而產量下降。（資料照／農糧署提供）



生活中心／台北報導

苗栗縣大湖鄉知名的「大湖草莓」驚傳受新型病菌影響產量大減，農業部證實，經查為草莓細菌性角斑病及多種病害複合感染造成，該等病害已有防治藥劑供農友選用，並自11月27日起，苗栗區農業改良場至田區逐一瞭解個別狀況與原因，協助病害改善。

農業部指出，本年期大湖地區草莓種植面積約350公頃，自今年9月下旬至今持續定植，部分早植者自11月中旬已陸續採收。11月23日及24日由農業部苗栗區農業改良場、動植物防疫檢疫署、農糧署會同由苗栗縣政府及民意代表等前往受害嚴重草莓田區會勘，確認除細菌性角斑病外，植株死亡主因為萎凋病造成，另部分田區為葉枯病、炭疽病或複合感染等。另病害嚴重田區常見主因為過度搶早種植、育苗期管理不良、土壤病菌殘留及過量施肥等因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部說明，這些病害已有防治方法及核准用藥，惟病害病原菌可潛伏感染草莓苗，因此管理重點為使用健康種苗繁殖及加強苗期病害預防，本田期則須注意田土消毒處理、加強田區衛生巡查管理，落實將罹病草莓植株移出田間，避免留在田區成為感染源。

農業部指出，苗栗農改場自27日起，至田區逐一訪視採樣，瞭解個別田區狀況與原因，提出解決方案，積極協助病害改善。該場也與防檢署合作建立草莓病蟲害IPM整合管理技術，納入草莓病害生態介紹與防治方法等資訊供農友參考，並陸續召開至少3場田間示範觀摩會；另對於核准可防治草莓炭疽病、萎凋病的生物農藥，防檢署均納入友善資材補助品項（每年每公頃1萬元）供農友選用，籲請農友儘速申請。