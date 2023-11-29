起底華爾街女神！自稱學霸一周賺50萬美金　無照教投資害慘20多人

記者黃翊婷／綜合報導

「華爾街女神」陳莉婷為了幫助母親胡青青謀奪小姑財產，涉嫌共同擬定殺人計畫，昨日（28日）被台北地院法官裁定續押。事實上，陳莉婷來頭不小，自稱擁有台大地質系暨化工系雙學位，對外標榜曾在美國華爾街工作、一周賺50萬美金，結果卻因無照開班教投資，被控不法獲利2000萬元，遭法院判刑；她的母親也曾因偽造文書罪被判刑。

▲胡青青埋伏樓梯間持鐵鎚襲擊小姑，畫面十分驚悚。（圖／記者張君豪翻攝）

陳莉婷為了幫助母親爭產，母女倆3度設局埋伏狙擊小姑，並在母親持鐵鎚擊殺小姑時協助把風，意圖製造意外身亡假象，謀奪小姑數億元房產。檢警調查發現，陳莉婷與母親不僅犯案前就寫了多張命案犯罪計畫書，還透過網路查找「自首認罪」、「減刑輕判」等法律資訊及新聞報導，訊後依涉犯殺人未遂等罪將母女倆起訴；台北地院也在28日晚間裁定母女倆和共犯楊儒杰皆繼續羈押禁見。

▲陳莉婷聲稱曾在華爾街一周內賺入50萬美金。（資料照／記者黃克翔攝）

「華爾街女神」自稱擁有台大雙學位 被控無照教投資

陳莉婷自稱擁有台大地質系暨化工系雙學位，對外自封「Great老師」，她曾在接受媒體採訪時表示，因緣際會接觸股市投資，從此利用課餘時間自學自修，靠10萬元起家賺進第一桶金，2008年遇到金融海嘯重摔，但轉往美國華爾街發展，交出「在華爾街一周內賺入50萬美金」的傲人戰績，且在10年內賺到上億元身家，她還曾在臉書秀出與美國前總統小布希等名人的合照。

陳莉婷從2016年起在自己擔任負責人的達利國際顧問公司開班授課，教學員透過一款國外看盤軟體投資，還會依照學員購買課程的程度，以電子郵件寄送具有買賣轉折價位、趨勢研判功能的「指標」參數，讓學員自行匯入看盤軟體。結果20多位學員花費數萬元至數十萬元買課程，拿到指標之後進行投資，卻屢屢失利，向檢調舉發才發現，陳莉婷根本沒有相關金融證照。

陳莉婷被起訴之後坦承部分犯行，接著又突然大翻供，堅稱只是分享一般投資常識，沒有對特定金融商品提供買賣分析或指標，使用的看盤軟體也沒有即時交易資訊等功能。但學員證稱，陳莉婷標榜研究出的指標勝率高達8成，只要選定金融商品、匯入指標，再看燈號買賣就行了，而且花越多錢買課程就能拿到越多指標。

一審法官認為，陳莉婷明知自己無照，仍開課教投資以此牟利，收取學費共2039萬餘元，與學員說好和解也反悔，僅支付161萬餘元，犯後態度欠佳，因此依《期貨交易法》非法經營期貨顧問事業罪，判處她有期徒刑3年，併科罰金200萬元。二審時因為陳莉婷認罪，被改判有期徒刑1年，緩刑4年，還要支付公庫150萬元。

▲陳莉婷（中）被控無照教投資，母親胡青青（右）也曾觸犯偽造文書罪。（圖／ETtoday資料照）

母親胡青青也有前科 偽造簽名助女兒成唯一股東

除了陳莉婷無照教投資，她的母親也曾觸犯偽造文書罪。陳莉婷與母親、妹妹在2014年5月間合資成立達利餐飲有限公司，當時陳莉婷的奧地利籍男友為愛來台，為了長期居留台灣工作與生活，陳莉婷在2014年8月7日將男友登記為公司股東，2015年6月間母親與妹妹決定出資轉讓給陳莉婷，不再擔任股東。

然而，公司經營不順，在2016年4月間變更名稱為達利國際顧問有限公司，陳莉婷也與男友分手。沒想到胡青青得知此事後，竟在2018年7月17日於「達利國際顧問有限公司股東同意書」上偽簽陳莉婷與男友的名字，接著持同意書向台北市政府辦理公司變更登記程序，讓女兒變成公司唯一股東。

男友後來發現自己被從股東名單除名，自認權益受損，決定提告。法官認為，胡青青只因為女兒與男友分手，未見雙方實際共同繼續經營公司，為便宜行事，竟偽造簽名作為辦理公司變更登記之用，危害主管機關對於公司登記管理的正確性，實屬不該，因此依偽造私文書罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

當時陳莉婷一度也被捲進偽造文書風波，但她否認犯行，強調不知道出資轉讓的事，達利顧問公司的變更登記事項及報稅事務都是由母親處理，公司大小章也由母親保管。檢方認為陳莉婷應當不知情，因此予以不起訴處分。