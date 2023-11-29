不爽辯論賽被淘汰！男大生「30公分大刀」校園屠殺　同學1死1傷　

記者鄭思楠／綜合報導

據《沸點視頻》報導，陝西咸陽楊淩職業技術學院北校區學生11月28日被捅傷，事件引發關注。29日，其中一名受害學生的舅舅劉先生表示，被捅傷的為2名男生，自己外甥今天凌晨4點經搶救無效去世。家屬透露，事發前一天，凶手曾帶著刀找另外一名學生，但被老師攔下沒收。

劉先生透露，他從外甥的同學處瞭解，捅人者與外甥曾參加同一個辯論賽，後來捅人者被淘汰，在事發的前一晚，捅人者曾帶著刀去找辯論隊另一名學生，但被老師攔下沒收刀具；第二天早上，捅人者再次拿一把30公分長的刀具將自己外甥捅傷，另一名跟外甥同行的男生也被捅傷，目前仍在ICU接受治療。

▲網傳陝西一大學學生捅傷同校同學。（圖／翻攝自大皖新聞）

據《大皖新聞》報導，11月29日上午，有網友發布影片稱28日上午，陝西咸陽楊凌職業技術學院北校區內發生學生持刀傷人案件，其中2名學生被捅傷。

根據網傳影片顯示，2名學生躺在血泊之中，而一位女生正在受傷學生旁大聲呼喚讓周圍人「趕快找個醫生來急救」。而一群聞訊趕來的男生將疑似行兇人員合力制服，壓制在地上。事發後有保全車輛趕到受傷學生所在位置，並有保全人員出現在現場。

29日中午，楊凌示範區黨工委宣傳部新聞科一位工作人員證實，28日上午楊凌職業技術學院內確實發生持刀傷人事件，並且當地公安已經介入調查。該工作人員表示，「目前我們這邊掌握的資訊也並不是很確切，只能等待公安局出的資訊後才能知道一些詳細情況。」對於行兇人員身分、受傷學生目前狀況，該工作人員則表示目前還不掌握。

據陜西楊淩示範區公安局楊陵分局11月29日通報，2023年11月28日8時許，楊淩職業技術學院北校區發生一起持刀傷人案件，該局接報後立即出警處置，將嫌疑人現場抓獲，傷者及時送醫救治。經初步偵查，犯罪嫌疑人王某某（男，19歲，楊淩職業技術學院學生）與同學李某某（男，19歲，楊淩職業技術學院學生）因瑣事產生矛盾，持水果刀將李某某、徐某某（男，18歲，楊淩職業技術學院學生）刺傷。李某某經搶救無效死亡，徐某某正在接受治療，無生命危險。目前，王某某已被刑事拘留，案件偵查及相關善後工作正在進行中。