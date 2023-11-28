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社會 社會焦點 保障人權

驚世母女鐵鎚殺小姑奪信義區房產　「華爾街女神」淪殺人共犯續押

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲「華爾街女神」陳莉婷（中）過去常由媽媽胡青青（右）陪同出庭，如今因母女倆都成殺人未遂被告。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

曾犯下投資詐騙被判刑的「華爾街女神」陳莉婷，為助母親胡青青謀奪小姑姑財產，涉共同擬定殺人計畫，今年（2023年）9月並把風以便母親持鐵鎚企圖敲死小姑姑，幸被同棟鄰居發現及時救人，母女倆到案被羈押，今（28日）被台北地檢署起訴涉犯殺人未遂等罪嫌，移審台北地院於晚間召開接押庭調查後，法官裁定母女倆和共犯楊儒杰都繼續羈押禁見。

法官今晚8點半召開接押庭，現年40歲的陳莉婷在庭訊中不認罪，辯稱今年9月29日事發當時，她在13樓住處接到母親來電，趕快下樓到8樓樓梯間察看，就見母親和小姑姑2人扭打都受傷，她「什麼話都沒說」，立刻上樓折返家裡拿手機要叫救護車，但發現身上沾有母親和小姑姑的血跡，「所以先到廁所換衣清洗」。

▲▼ 爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾被稱為「華爾街女神」的陳莉婷（紅圈），在母親攻擊小姑姑時涉把風，被起訴殺人未遂共犯。（圖／記者劉昌松攝）

陳女辯稱過程中都沒去推擠小姑姑，她跟警員再度下樓時，小姑姑已被抬上救護車，她就隨車去醫院。辯護律師指被害人當場雖受傷但意識清楚，明確證稱遭胡青青和1名「有鷹勾鼻」的男子在樓梯間襲擊，鄰居也證稱只聽見胡女和1名男子聲音，何況雙方親戚幾十年，被害人不可能認不出陳女，可見陳女不在場更沒攻擊被害人，請求准許交保。

律師和陳女對於有無在場的說法明顯有出入，公訴檢察官也指同案被告詹勝雄、楊儒杰均證稱，陳莉婷明知母親的殺人計畫仍參與謀議，還數次付諸行動，甚至以假收養手段企圖奪取被害人財產，有反覆實施殺人計畫的動機，涉犯重罪且有逃亡與勾串滅證之虞，建請繼續羈押，法官當庭裁定陳女羈押禁見。

▲▼ 爭產殺紅眼！大嫂鐵鎚爆頭小姑險死　「女兒在場把風」4人起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

▲喪夫的胡青青（紅圈處）為了爭奪夫家家族遺產，找女兒共謀殺害小姑幸未得逞。（圖／記者劉昌松攝）

69歲的胡青青在庭訊時有氣無力表示認罪，但辯稱臨時起意用保鮮盒跟鐵鎚毆打被害人，那天她找被害人要討論祭拜的事，但彼此先前有過節，「我一開口，她就罵我」，所以在住處大樓外就起衝突，整件事都是她1個人做的、沒有預謀。

胡女求法官別再羈押她，因為她眼睛不好，在看守所裡撞來撞去還跌倒，加上她和女兒都被收押快2個月，家裡已成了廢墟，她願被限制住居換取停止羈押、不會逃亡。辯護律師主張胡女年邁健康不佳，無能力逃亡或威脅證人串供，檢方認為胡女是主謀，建請羈押。

法官指胡青青雖認罪，但全案的動機、謀議跟同夥相關案情仍晦暗不明，有事實足認胡女有逃亡與勾串滅證之虞，同樣裁定繼續羈押禁見。

至於57歲共犯楊儒杰被控帶胡青青去買犯案用鐵鎚，並於胡女攻擊被害人前，在旁預先將被害人動向通報胡女，涉犯幫助殺人未遂罪嫌，楊男辯稱僅帶胡女去買健步車、幫忙搬到住處樓梯口就離開，完全不知後來發生什麼事，他也沒跟胡女母女共謀犯案。

楊男並央求法官准他交保回家照顧年邁父母，事發前他每周都要陪父母到醫院回診拿藥，羈押快2個月斷了聯繫，不知父母現在怎麼樣了，也沒人可幫忙，他自稱在看守所「常在被子裡，有淚哭到沒淚」。法官沒被打動，反而提示楊男另案有多次被通緝紀錄，且本案有逃亡與勾串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見，楊男當場拭淚。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲胡青青埋伏樓梯間涉持鐵鎚襲擊小姑欲謀財害命，畫面驚悚。（圖／記者張君豪翻攝）

本案源於胡青青已過世的丈夫為北市東區陳氏家族的長子，公婆去世後，胡女丈夫和3位手足對於數億遺產如何處置始終無法達成共識，身為大嫂的胡女和本案小姑更多次爭執，雙方有數件訴訟糾紛。

由於陳氏家族在台親人都住在同一社區，彼此熟悉作息，今年9月26日，胡女和女兒陳莉婷埋伏樓梯間襲擊被害人，胡女涉持鐵鎚等物猛敲被害人頭部，陳女負責把風。幸好鄰居聽見慘叫聲開門查看，及時制止胡女行兇並報警處理，將遍體鱗傷、奄奄一息的被害人送醫保住性命。

檢警循線查出，全案赫然是1場有計畫的謀財害命，查扣胡女母女預先擬定的多份殺人計畫，揪出涉嫌協助接應、把風的楊男與詹男，胡女母女和楊男今年10月到案後被羈押禁見，詹男在偵查中交保。

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