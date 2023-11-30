16歲兒過敏不能養貓　女被夫強迫「送走毛小孩」氣憤在家身亡





▲女子被丈夫強迫要送走貓。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度發生一起不幸事件，一名41歲女子時常為了寵物貓問題與丈夫吵架，近來發現16歲兒子診斷出對貓毛過敏，讓丈夫以此為理由，強迫她一定要把貓送走，無法捨棄毛小孩的她，最後竟然想不開在家身亡，令親屬得知消息後十分遺憾。

《印度時報》報導，事件發生在西孟加拉邦首府加爾各答市(Kolkata)，身為家庭主婦的41歲女子席爾皮(Shilpi Saha)，自從18個月前開始飼養寵物貓後，時常與丈夫薩哈(Mahadev Saha)產生爭執。

消息人士透露，喜歡健身與健康的薩哈，因為討厭寵物貓會破壞、弄髒家中客廳，所以常常抱怨，希望妻子能把貓弄走，加上近來16歲兒對貓毛過敏送醫，所以強迫妻子這次一定要把貓送走，沒想到造成憾事。

鄰居表示，「過去幾個月來，我們都聽得到他們一直在吵架」，席爾皮18日晚間與丈夫去醫院探望兒子後，丈夫繼續留在醫院，她則一個人回家，結果親戚20日早上去她家時意外發現人已經死亡。

警方表示，雖然鄰居與家屬均推論女子是輕生，但由於女子沒有留下遺書，死亡原因仍在調查中，已將遺體送去驗屍，並且調查女子手機中相關通聯記錄。

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