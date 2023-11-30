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夫妻空中吵架！男突然脫衣燒毯　威脅「殺掉所有人」班機緊急迫降

▲▼飛機座位,經濟艙,飛機,機艙。（圖／達志影像／示意圖）

▲男乘客完全不服從空服員指示，嚇壞機上乘客。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

德國一名53歲男子與泰國妻子搭乘漢莎航空(Lufthansa Flight)預計飛往曼谷，然而飛行途中男子和妻子發生爭吵後，不但脫掉衣服，還拿打火機要燒毯子，甚至威脅要殺死全機的人，導致飛機被迫緊急降落在德里機場，把男子護送下機。

事件29日發生在漢莎航空LH772航班上，從慕尼黑機場出發的飛機原本預計直航前往曼谷機場，然而機上一名男乘客和妻子吵架後突然大鬧機艙，完全不聽空服人員的指示。

目擊者表示，這名男子突然變得很生氣，開始在飛機上亂丟食物，砸壞手機，還脫掉衣服，試圖用打火機燒掉毯子，不斷大喊「要殺死機上所有人」，他的妻子因為感覺生命受到威脅，跑去找空服人員求助。

當飛機接近印度時，機組人員緊急向印度空中交通管制局尋求幫助，最後獲准臨時降落在德里機場。機上乘客表示，當時機組人員為了避免讓鬧事男子知道他們將降落在德里機場而非曼谷機場，還特別把機上所有螢幕畫面暫時關閉，最後6名軍人上機將男子帶走，「當時真的覺得很可怕」。

漢莎航空聲明表示，涉案男子被移交給印度當局後，飛機繼續原本的航程，後來已順利抵達至曼谷機場，除了將男子列入黑名單，正在考慮對男子採取法律行動。

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