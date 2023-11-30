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美籍錫克教領袖慘遭印度特工計畫暗殺　美臥底殺手「諜對諜」阻陰謀

▲▼潘農2014年9月在紐約發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘農2014年9月在紐約發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國檢方指控，一名曾經來自印度中央後備警察部門的特工，竟然策劃在美國本土刺殺美國籍錫克教分裂主義領袖潘農（Gurpatwant Singh Pannun）律師，而新證據更顯示該名特工曾是加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）之死的幕後黑手。

由於美國拜登政府積極拉攏印度作為在印太地區抗衡中國的盟友、高度重視如何改善與印度之間的關係，因此拒絕就上述事件置評。

根據《美聯社》，美國紐約曼哈頓首席聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）於當地時間29日發布新聞稿，指控一名來自印度政府的官員（特工）指揮暗殺潘農的陰謀，潘農定居在美國紐約，主張建立一個以錫克教為主的獨立國家，因此被印度政府視為恐怖份子。

去年春季，美國官員發現上述陰謀。在印度特工等共謀者招募一名國際毒犯，以10萬美元的價格謀殺潘農後，美國緝毒局從中進行調解，同時安排一名特工臥底假扮成殺手，為該名印度特工暗殺潘農的計畫設下圈套。

儘管威廉姆斯29日公布的起訴書中，並沒有明確標示出該名印度特工的姓名，但卻在描述中指出該名印度特工以前曾在印度中央後備警察部隊服役，是一名負責安全管理與情報的「高級野戰軍官」。

起訴書還指控另一名52歲的印度公民古普塔（Nikhil Gupta），認為古普塔與上述印度特工關係過從甚密，涉嫌犯下雇傭謀殺罪、合謀雇傭謀殺罪，包括策劃謀殺在紐約的美國檢察官、政治運動人士，指出古普塔去年5月受一名身分不明的印度政府官員招募，策劃了對潘農的暗殺計畫。

起訴書稱，古普塔聯繫一名共犯，要求他協助尋找殺手共同實施殺戮計畫，但該名被找上門的殺手恰巧是美國緝毒局的眼線，該名眼線將古普塔介紹給一名據稱是殺手的人，然而該名殺手實際上卻是美國緝毒局的特工。

起訴書表示，今年6月印度政府官員向古普塔提供了潘農住處地址、電話號碼、日常生活行為等種種細節，還包括了監控照片，隨後古普塔將這些情報交給了以殺手身分做為臥底的美國緝毒局特工，並要求他「儘快實施謀殺計畫」，同時警告別在美國、印度高層官員預期會晤的期間實施謀殺。

▲▼尼賈爾今年6月在加拿大卑詩省慘遭槍擊，群眾在印度總領事館前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼賈爾今年6月在加拿大卑詩省慘遭槍擊，群眾在印度總領事館前抗議。（圖／達志影像／美聯社）

起訴書引述相關證據，認為古普塔同時也是涉入暗殺加拿大錫克教領袖尼賈爾的幕後黑手。因為，自從尼賈爾今年6月在加拿大卑詩省溫哥華被兩名蒙面男子槍殺後的隔天，古普塔向以殺手身分臥底的美國緝毒局特工表示，「尼賈爾也是目標之一」、「我們有很多暗殺目標。」

美國一名高級官員聲稱，白宮在今年7月底首次意識到印度政府試圖殺害錫克教分裂主義份子的陰謀。某位不具名的官員透露，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾因此會晤印度國家安全顧問多瓦爾（Doval），強調印度需要調查、追究有關人士的責任，同時還向對方要求，印度必須向美國承諾，這種情況不會再發生。

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