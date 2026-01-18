　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投松嶺鬥茶協會連26年捐愛心茶　供家扶義賣嘉惠弱勢兒童

▲南投縣松嶺鬥茶協會連續26年捐贈愛心茶葉，供家扶中心義賣助弱。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投縣松嶺鬥茶協會連續26年捐贈愛心茶葉，供家扶中心義賣助弱。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣松嶺鬥茶協會連續26年舉辦「捐茶做愛心」公益活動，共募集茶葉427.75斤、大小茶葉禮盒15盒及茶包90包，將捐由南投家扶中心進行義賣，所得全數用於扶助全縣近3000位經濟弱勢兒童與家庭，協助其穩定基本生活所需。

松嶺鬥茶協日前於南投市舉行會長交接暨茶葉捐贈儀式，將會友提供的優質茶葉捐贈予南投家扶中心，協助籌募扶幼專款；新任會長連瑋民表示，該協會多年來除持續推廣優質茶文化，也秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，號召會友投入公益行列，為社會注入更多正向能量，此次捐贈的茶葉皆由會友們親自用心製作，希望透過茶葉的溫潤香氣，為弱勢家庭帶來支持與溫暖。

▲松嶺展溫情、好茶送家扶，南投縣松嶺鬥茶協會捐贈茶葉傳遞愛心26年不間斷。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶扶幼主委陳學堂特別感謝松嶺鬥茶協會於每年茶葉收成之餘，號召會友與茶農響應「募集好茶・送愛到家扶」活動，將茶香轉化為實際的愛心力量；中心主任李雅婷也代表扶助兒少致贈感謝狀，表示該協會第27屆會長林睦祥、第28屆理事長連瑋民以及全體會友與善心人士長期以來對南投家扶給予肯定與協助，使中心在推動扶幼工作上更加順利，家扶也會持續秉持「脫貧自立」的核心理念，提供多元職業培訓與能力培力機會，陪伴孩子培養技能、建立自信，勇敢翻轉困境、邁向未來。

▲松嶺展溫情、好茶送家扶，南投縣松嶺鬥茶協會捐贈茶葉傳遞愛心26年不間斷。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶籲請喜愛品茗的民眾及公司行號踴躍支持義購茶葉，不只齊力推廣優質在地農產，也成為孩子成長路上的重要支持；訂購及洽詢請電洽南投家扶中心（049-2222080），或郵政劃撥帳號00271611，戶名「南投家扶中心」，請註明「義購茶葉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東男摔車拋錨又受傷　內埔警幫牽車800米送返家

FRP材質使台灣觀光漁港淪漁船墳場　全台首艘可回收漁船亮相

一張聘書、一份承諾　台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

南投松嶺鬥茶協會連26年捐愛心茶　供家扶義賣嘉惠弱勢兒童

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血　283袋熱血挺生命

何志偉：打造桃園成迪士尼　讓孩子放電、爸媽充電

斥資4千萬！花蓮佐倉八人制足球場啟用　市長盃錦標賽首開踢

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

太魯閣啓動低碳旅遊！電動自行車免費遊　有範圍限制可線上預約

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

屏東男摔車拋錨又受傷　內埔警幫牽車800米送返家

FRP材質使台灣觀光漁港淪漁船墳場　全台首艘可回收漁船亮相

一張聘書、一份承諾　台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

南投松嶺鬥茶協會連26年捐愛心茶　供家扶義賣嘉惠弱勢兒童

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血　283袋熱血挺生命

何志偉：打造桃園成迪士尼　讓孩子放電、爸媽充電

斥資4千萬！花蓮佐倉八人制足球場啟用　市長盃錦標賽首開踢

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻　親手雕出過年香氣

太魯閣啓動低碳旅遊！電動自行車免費遊　有範圍限制可線上預約

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

中國暫不允許進口輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

金門「這支消防栓」　消防員優惠

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

何志偉：打造桃園成迪士尼

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

第322戶完工！做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

水道春節首波活動登場！名師親授水仙雕刻親手雕出過年香氣

交警走進高雄榮總台南分院提醒上下班遠離大車視野死角

2026角板山行館梅花季今起開幕

更多熱門

相關新聞

南投縣獲贈450劑高劑量流感疫苗護機構長者

南投縣獲贈450劑高劑量流感疫苗護機構長者

衛福部疾管署評估流感疫情將於1月下旬進入流行期，並於春節前後達到高峰；台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司今日特地捐贈南投縣政府450劑「菲優達高劑量流感疫苗」，每劑市價2千元，提供該縣長期照顧機構住民接種接種，公私協力以具體行動共同守護長者健康。

百年記憶不落幕　富里土地公廟旁種下傳承之樹

百年記憶不落幕　富里土地公廟旁種下傳承之樹

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

前面阿姨結帳報「88888」　意義曝全讚爆

關鍵字：

南投家扶南投縣松嶺鬥茶協會松柏嶺捐贈

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面