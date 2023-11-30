24歲女網紅在網路「分享自拍照」　莫名遭男重擊後腦爆血送醫

▲女網紅街上莫名被男子攻擊。（圖／翻攝自Instagram／charleenmurphy）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭24歲女網紅墨菲(Charleen Murphy)與朋友外出聚會時，突然遭一名陌生男子從後方攻擊，導致她的頭部撞向桌上酒杯，頭髮上沾滿了血，還留下一道約5公分的傷口，而這一切只是因為她在網路上分享自拍照，男子認出她就莫名發動攻擊。

來自都柏林的墨菲，在Instagram上擁有22多萬名粉絲，去年2月10日她在都柏林當地飯店Grafton Capital Hotel與朋友聚會時，在網路上發布了相關照片，後來突然遭28歲男子歐布萊恩(Craig O'Brien)攻擊。

▲女子被攻擊，臉上頭上都有傷痕。（圖／翻攝自Instagram／charleenmurphy）

調查發現，歐布萊恩是墨菲的粉絲，有嗑藥與精神狀態問題，時常在網路上追隨墨菲的最新動態，但除此之外2人私底下完全沒有任何聯繫。本案近來開庭，監視器畫面拍到，歐布萊恩當時突然重擊墨菲後腦，她完全沒有預料到自己會被攻擊。

誇張事件讓墨菲對外表示，「不幸的是，社群網路仍有許多黑暗面，我從來沒想過自己會因為這樣成為受害者」。歐布萊恩最後被判處2年3個月刑期，緩刑18個月，並且禁止在網路上繼續追蹤墨菲，也禁止與墨菲有任何接觸。