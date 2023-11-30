快訊／企業界喊延長工時、開放服務業移工　賴清德不置可否

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30）下午出席台灣經濟發展論壇，接受9大工商團體「面試」，會中多位工商團體代表關切修法放寬加班時數、缺工問題，對此，賴清德允諾，他將主持經濟發展會議，提出一套能夠與智慧新時代接軌的勞動法律；但對企業界呼籲延長加班時數、開放服務業移工，賴語帶保留，提醒企業界需留意勞工的薪資和權益。

賴清德今天下午前往台北國際會議中心，出席「2023台灣經濟發展論壇——與國家未來領導人對談」。

有工商團體代表會中「直球對決」詢問賴清德說，若當選總統，是否願意修正《勞動基準法》第32條延長工時的規定，放寬加班時數，因為受到少子化、科技業擴廠、台商回流投資等因素影響，台灣缺工非常嚴重。他說，現行《勞基法》規定每月延長工作時間總時數不得超過46小時，反觀日本可以加班100個小時，公務人員也可延長辦公時數到60個小時，呼籲賴優先針對加班時數來考量。

對此，賴清德說，未來如果擔任總統，會來主持經濟發展會議，邀請企業界、勞動界、社會各界，大家共商經濟發展的大事情，因為新的時代已經來臨，要提出一套能夠與智慧新時代接軌的勞動法律，或者是怎麼水幫魚、魚幫水，勞資共同合作因應新的國際挑戰，或者怎麼讓勞動條件改善，勞工受到保障，這通通都要透過廣大、正式的會議來凝聚共識，相信該議題未來也會在討論當中。

另外也有工商團體代表提出，其實缺工議題只是一個表象，各行各業缺工，社會各個層面都在少子化，而日本早台灣1、20年少子化，安倍政府大刀闊斧跨越勞資開放移工，2019年已經開放180萬名移工，包括長照、觀光產業、基層服務業，現在已有超過200萬名移工，進而帶動日本產業復興，呼籲開放外籍移工到觀光業，從事基層清潔及服務工作。

賴清德說明，日本解決少子女化的問題當然可以參考，目前台灣聘僱外籍移工的比例比日本還要高，目前台灣的外籍移工已70幾萬人。

至於是否比照日本，開放來台灣學習中文的外籍學生實習，5年之後就可歸化，賴清德說，他擔任院長期間曾推動「新經濟移民法」，鼓勵國際級人才來到台灣，並歡迎中階技術工可以來到台灣，東南亞的孩子來台灣唸書、找工作，其實剛剛提到的政府都有在做，恐怕是近期缺工潮太嚴重了，所以還沒有看出成果。

賴清德說，勞工團體反對外籍移工，是因為如果薪資沒有到一個水準，又聘請外籍移工來解決薪資的問題，他們（態度）是保留的，所以他認為，在聘請外籍移工解決人力荒的時候，「我們也要特別留意到，台灣本籍勞工他們的薪資，還有他們的權益」，未來他會全盤考量。