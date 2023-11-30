吳欣盈陷雙重國籍疑雲　趙少康：這不是她跟美國政府之間的事

▲趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選組合「侯康配」展開競選活動，副總統參選人趙少康更是行程滿檔，今（30）日下午參加紅心字會與中廣合辦的慈善義賣活動，被問到民眾黨副總統參選人吳欣盈恐面臨雙重國籍問題無法參選，趙少康表示，只要有雙重國籍就不能登記參選，吳有沒有雙重國籍他並不知道，但這不是自己吳跟美國政府之間的事，因為法律規定要參選正、副總統就不能有雙重國籍，一切都要依法行政。

趙少康今天下午參加紅心字會與中廣合辦的慈善義賣活動，與知名啦啦隊員林襄同台，邀請各大企業捐助產品義賣，將義賣金額捐助弱勢孩童。趙致詞時表示，他本來因為請假中廣董事、總經理，中廣舉辦的活動都不會參加，但今天是歲末冬寒的愛心活動，感謝很多廠商捐助產品來辦義賣，過去幾年已經捐了3千多萬台幣，且每年義賣速度都非常快，一下子就賣光，中廣的聽眾都非常有愛心。

趙少康指出，每年歲末冬寒時，如果自己過得還不錯、行有餘力，就會拿一些錢出來捐給公益團體，這是很有意義的事情，希望社會有更多人來做公益活動，讓更多弱勢團體、弱勢朋友得到幫助。而參與本場活動的林襄，也特別捐贈一件樂天桃猿隊「實戰球衣」，讓網友競標做愛心。

至於吳欣盈昨嗆記者，外界解讀大小姐脾氣很傲慢，加上雙重國籍風波纏身，趙少康對此表示，選副總統跟當記者完全不同，一個是選舉、一個是工作，吳有吳的風格，就不批評，因為每個人都有自己的個性，這個比較牽扯私領域。至於有無雙重國籍，這是法律問題，因為只要有雙重國籍，就不能登記參選，這是為何賴佩霞這麼急在登記前放棄美國籍。

趙少康說，吳欣盈有沒有雙重國籍他不知道，但在美國出生就會有，有的話放棄了沒，沒說清楚大家也不會知道，「這不是吳欣盈美國政府的事，因為法律有規定不能雙重國籍，要登記參選總統就不能有，一切都要依法行政。」