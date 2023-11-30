快訊／工商界問兩岸如何走下去？　賴清德：我的門永遠都是開的

▲賴清德今天出席台灣經濟發展論壇，接受工商團體「面試」。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30）下午出席台灣經濟發展論壇，接受9大工商團體「面試」，他會中重申，他主張兩岸要由對話取代對抗，交流取代圍堵，「我當總統，只要中國對等尊嚴，我的門永遠都是開的」；他亦向與會工商團體代表喊話說，如果接受九二共識，開放服貿，開放大量中國學生來台就業，台灣就可以得到和平嗎？

賴清德今天下午前往台北國際會議中心，出席「2023台灣經濟發展論壇——與國家未來領導人對談」。

全國商業總會理事長許舒博會中詢問，兩岸經貿交流已經30幾年，不可能中斷經貿交流和投資，請問未來兩岸交流如何走下去？他直言，現在兩岸關係緊張，是否贊成未來重啟交流？且走到哪裡老百姓都問「會打仗嗎」，也有許多外國朋友碰到同樣的問題，如何在兩岸間找到一條路，降低人民對於和平穩定的憂慮？

賴清德說，他在台南市長任內曾經出訪上海，當時特別提到，兩岸要由對話取代對抗，交流取代圍堵，透過交流增進彼此理解、諒解、和解，這是自己從政以來，兩岸議題不變的初衷，過去當市長、院長如此，未來當總統也是如此，兩岸如果合作，對兩岸人民福祉是有幫助的。

賴清德不諱言，比較可惜的是，中國設定很多前題，造成兩岸關係沒有辦法持續，然後對中國其實也不利。他舉例，近30年來中國最大外資是台灣，台商投資中國超過2500億美金以上，每天有1、200萬人在中國幫他們拚經濟，創造就業機會，安定社會，固然台商有獲利，但中國何嘗沒有獲益呢？

賴清德表示，中國非得要台灣接受一個中國九二共識，否則不跟台灣談，甚至到選舉就採取政治手段，農產品好好的就不能登陸，像是台東鳳梨釋迦、台灣的鳳梨都是如此，後來也沒有真正禁，一定要國民黨民意代表去國台辦走一趟，然後才放行，這造成現在中國已經不是台灣農產品外銷最大國，現在最大的國家是美國，中國最多的時候外銷佔比20％，去年只有12％，現在美國17％、銷中不到10％。

賴清德談及，中國必須要了解，台灣是心存善念、與人為善的社會，「他們哪次天災地變，台灣人沒有出錢出力？」台灣想要和平，中國要了解台灣民意走向，不能硬是要台灣接受無理的要求。

賴清德向企業界提出訴求說，大家想一想，如果台灣接受九二共識，開放服貿，開放大量中國學生來台就業，台灣就可以得到和平嗎？不是啦，中國攻打台灣是在民進黨成立之前，從民國47年823砲戰就開始了，中國要拿台灣是它的國家政策，因為拿下台灣才有辦法擴張他在亞太的政治實力。

賴清德說，還是要感謝企業、全國人民共同合作，「中國把路堵住了，我們往另個方向走，此路不通，我們另外條路，而且走得更成功」，如果與前總統馬英九任內最後一年來比較，台灣對外貿易增加70％，經濟體從17兆增加至23兆，這是共同努力的結果。

此外，賴清德也宣示，「我當總統，只要中國對等尊嚴，我的門永遠都是開的」，他願意幫助中國，特別是在它困難的時候，因為一個穩定的中國可以提供安全的台灣，中國必須要認知到，一個繁榮的台灣，可以促成進步的中國，大家都有好處的，不要因為政治關係，非得要變更台灣不可。

賴清德說，相信大家都有注意到，中國國家主席習近平在去年20大的時候，特別將九二共識定義為一國兩制、一個中國原則，如果今天走向一個中國的回頭路，對國家安全、經濟發展，一定帶來相當大的衝擊。