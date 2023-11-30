不滿遭諷侯友宜保母　趙少康自比趙子龍：我專門來清理戰場的

▲趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康搭檔迎戰2024。民進黨總統參選人賴清德競選總部總幹事潘孟安今（30）日表示，趙的特質是偏激、投機、像鬥雞的「三機一體」，更稱侯友宜顯然變成一個傀儡，又多一個保母，全面接收趙的政見。趙少康說，自己是當成選總統那樣努力來選，並且當侯友宜的趙子龍，專門來清理戰場的。

趙少康下午出席2023「擁抱希望‧傳出愛」 中廣慈善活動，被問到潘孟安評價自己「偏激投機像鬥雞」，侯友宜宛如多了個保母，趙少康回擊，侯友宜一路從刑警當到警政署長、警大校長，會是當傀儡的人嗎？潘孟安根本鬼扯。趙強調，如果他因為選副總統就不必努力的話，那選戰能贏嗎？既然挑了他當副手，他就會做過河卒子，努力向前，努力的選。

趙少康直言，等國民黨選上之後，總統當然是侯友宜，所以他說要盡力，而非選副總統就鬆懈，是要當選總統那樣努力去選，才對得起侯，「我跟侯友宜兄弟一場、惺惺相惜，士為知己者死，臨危受命，當然鞠躬盡瘁！選上之後當然我是備位的。」趙也自比三國名將趙子龍，在外廝殺、打勝仗，幫侯清理戰場，讓侯能順利當選。

針對媒體提問，NCC 要求趙少康請辭中廣董事長一職，民進黨總統參選人賴清德卻挾帶公家資源跑選舉，趙表示，賴是副總統很難辭去職位，的確擁有很多優勢，公視董事有《公共電視法》來規範，中廣則是《廣電法》，只有規定黨職、公職不能擔任電台的董事，但是沒有說候選人不可以，為何不依法行政？

趙少康反批，民進黨若覺得法律不夠，綠營在立院是絕對多數，那修法就好了，不修法又不依法，他都已經超越法律去請假，董事長也請、總經理也請，NCC現在有發函中廣，中廣會詳實做答覆，相信中廣會明白地表示「一切都依法辦理」。