NCC要求中廣說明如何公平宣傳　趙少康：我請假已超越法律

▲趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長、總經理，國家通訊傳播委員會（NCC）發函請業者說明如何維持公正、公平。趙少康今（30）日下午出席中廣公益活動，再度被追問此事，趙少康強調，自己已超越法律，董事長、總經理請假，相信中廣會詳實對NCC答覆，一切依法。

趙少康下午出席2023「擁抱希望‧傳出愛」 中廣慈善活動，會後受訪時，對於NCC質疑，還有民進黨總統參選人賴清德仍任副總統，是否有領公帑跑選舉的疑慮？趙少康回應，賴清德是副總統，很難叫賴辭職，賴的確有很多便利、優勢，搭著空軍一號到處跑，他付雙倍的錢好了，到南部去也可以搭飛機。

趙少康說，中廣跟公視不一樣，公視是公家的錢，有《公視法》規範，中廣是《廣電法》，公視法比廣電法嚴格多了。他強調，法律只規定黨公職不可以擔任電台董事，如果覺得法律不夠，民進黨在立法院占多數，修法就是了。他又說，為何不依法行政，法律在那邊不依法，他超越法律，董事長、總經理皆請假，他了解NCC有發函，相信中廣會詳實對NCC答覆，一切依法。

至於趙少康日前曾說，多年前侯友宜替其弟趙少威處理遭黑道威脅挾持，呂忠吉（八仙塵暴彩色派對活動負責人）赴台北地檢署，告發侯友宜涉犯包庇罪。趙少康則說，這種事情告發無聊加三級，對受害者來講最希望趕快把事情解決，侯友宜解決事情細膩又有步驟，告人家真是莫名其妙。