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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／「雞排妹」現身賴清德競總　一日店長衝人氣

▲鄭家純擔任「賴桑小舖」一日店長。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭家純擔任「賴桑小舖」一日店長。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

知名藝人「雞排妹」鄭家純今（30日）前往民進黨總統參選人賴清德全國競選總部，擔任「賴桑小舖」一日店長。她笑說，歡迎民眾來到賴桑小舖親自挑選募款小物，並透露自己就是為了得到貓狗胸章，才特地來到賴桑小舖擔任一日店長。

鄭家純今天協助推廣賴清德諸多超人氣的募款小物，如棒球外套、行李束帶、「台灣一起拼」拼圖等，更有近日敲碗詢問度超高的「挺美德・Q版貓狗胸章」。鄭家純的超高人氣，吸引許多民眾與粉絲熱情合照，許多粉絲更是在活動正式開始前便來到現場等候。

鄭家純向在場民眾一一介紹賴清德此次推出的募款小物，她表示，「挺希望・T-Shirt」的材質極佳，舒服到可以當睡衣；而最受歡迎的「挺勇敢・棒球外套」共有六種尺寸，歡迎大家來賴桑小舖親自試穿。

▲鄭家純擔任「賴桑小舖」一日店長。（圖／記者李毓康攝）

鄭家純特別指出，「挺台灣・行李束帶」一推出她就馬上下訂，因為市面上的行李箱款式大同小異，而行李束帶上有大大的「挺台灣」標示，民眾至國內外旅遊時，可以一眼透過顯眼的束帶找到自己的行李，並將行李箱牢牢固定，防止鬆脫，也可以把重要的隨身物品放進「挺自信・隨行小包」中。

鄭家純也向民眾展示自己配戴的「挺美德・Q版貓狗胸章」，並透露自己今日的酬勞就是一枚胸章，她就是為此特地來到賴桑小舖擔任一日店長。此外，她也推薦了「2024《台灣一起拼》拼圖、桌曆套組」，以及賴清德官方Instagram上架的最新濾鏡「貓派狗派挺台派」，歡迎民眾來到賴桑小舖參觀挑選。

▲鄭家純擔任「賴桑小舖」一日店長。（圖／記者李毓康攝）

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