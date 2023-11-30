吳欣盈對記者不禮貌？　媒體人舉1事曝：藍綠沒有年輕票的原因

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈昨被記者問及「是否曾與家人討論過參選」時，當場回嗆「那妳當記者問妳爸媽嗎？」引發輿論炸鍋。不過，媒體人羅友志30日表示，吳欣盈防衛能力不足確實是大問題，但他去問了幾位年輕人之後，卻發現在他們眼中，傳統媒體是站在「父執輩的高度」，對下面的年輕人頤指氣使，這也就是為什麼國民黨與民進黨沒有年輕票最大的原因，很多人只是評論「對記者這麼不禮貌」，但然後呢？

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）



羅友志今日在臉書發文表示，吳欣盈防衛能力不足確實是大問題，但回過來看整起事件，因為吳欣盈的舅舅許顯榮拉起國民黨總統參選人侯友宜的手喊凍蒜，還加碼嗆自家外甥女吳欣盈「都沒跟家族討論過」、「連家人都不挺」、「胳膊往外彎」等，當然是可以成為「柯盈配」見縫插針的點。然而，記者追問這件事時，卻被吳欣盈嗆「你做記者要爸媽同意嗎？」他本來也是想，「這小公主太傲嬌了，搭擋現在那麼慘，妳還火上加油，媒體公關做不好，妳要怎麼選？」

不過，羅友志說，他去問了幾位年輕人之後，發現他真的太不了解年輕人想法了，有年輕人認為，「本來就是啊，都幾歲了，做什麼事還要爸爸媽媽同意，太扯了啦！」、「我現在上課和找工作都不用爸爸媽媽同意了，為什麼有個大人，還要經過另一群大人，才可以做自己的事？」、「本來就可以的事，被記者一直問，要是我也覺得你可以了喔。」

羅友志說，原來在他們眼中，傳統媒體是站在「父執輩的高度」，對下面的年輕人頤指氣使，這也就是為什麼國民黨與民進黨沒有年輕票最大的原因，很多人只是評論「對記者這麼不禮貌」，但然後呢？