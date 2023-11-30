分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數1個半月，民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」捉對廝殺。不過，藍白各自完成登記後，柯文哲聲勢戲劇性持續向下，多份民調不約而同顯示，「侯康配」穩步爬升、「柯盈配」下跌，歸納其背後原因，主帥誠信不堪檢驗、副手人選不佳成枷鎖、持續深陷藍白破局泥淖，柯文哲近日更扯出2億美元風波，但選民已看膩他的陰晴不定與反覆無常，節外生枝炒聲量，對於選情並無幫助。

11月24日藍白各自完成登記，國民黨總統參選人侯友宜找來中廣董事長趙少康臨危受命，民眾黨總統參選人柯文哲則由立委吳欣盈擔綱副手。就在當天，《ETtoday民調》便顯示，「侯康配」來到32.5%、「柯盈配」則為21.2%。4天後《美麗島電子報》第78波民調進一步顯示，「柯盈配」摔到20%以下，來到18%，浮現泡沫化危機。

為何「柯盈配」民調直線墜落？首先，登記前一天的「君悅分手擂台」，可視為白營聲勢急墜的第一塊骨牌，當時柯文哲已揚言撕毀政黨協商6點協議，侯友宜則請柯回到馬英九基金會延續協商；豈料柯與鴻海創辦人郭台銘堅持另起爐灶。接下來的過程，外界透過直播歷歷在目，柯表面上與郭結盟，但私下卻傳訊給侯，稱郭打算要退選，無異對郭背後捅刀。如今在野整合破局收場，過程彷彿一面照妖鏡，選民看到柯的陰晴不定與反覆無常，民調劇跌乃在情理之中。

接著，柯文哲找來吳欣盈擔綱副手，但吳去年才遞補出任不分區立委，可謂「初入叢林的小白兔」，與社會連結性低，沒經驗再加上豪門貴氣，吳拎著貴婦包質詢貧富差距議題，就成為外界對其擔任立委的第一印象。吳近日接受媒體聯訪，是否已經放棄美國國籍一事，鬧得沸沸揚揚；當被問到參選是否曾跟家人討論，她更回嗆記者「妳當記者有問爸媽嗎？妳是剝削女權嗎？」正面可稱美式作風直來直往，卻也有被解讀為不禮貌的負面標籤，「真性情」成為選戰包袱的兩面刃。

對照侯友宜找來「政治金童」趙少康，早年淡出政壇後即投身媒體，此次擔任副手，顯盡議題掌握敏感，反應迅速的能力，高攻擊性的論述能力，與外界時常認為做人厚道、「講話卡憨慢」的侯友宜，有高度互補作用。

此外，在整體選戰策略上，柯文哲顯然仍走不出藍白破局的枷鎖，「君悅分手擂台」似乎成為他的心魔，那場分手戲到底誰是誰非，觀眾自有定論；但當藍綠都已往前邁進，白營持續糾結於此，其實毫無助益；事後扯出「有人」開價2億美元要求自己當副手風波，與發言人陳智菡一搭一唱，卻遭國民黨冷處理，柯文哲聲量雖有增長但處於負面效應，顯示都只是節外生枝。

若柯文哲都認為是詐騙，何不報警處理？持續吊人胃口，只會被人看穿手腳。再者，白營稱藍營刻意設局，但柯郭不也設下「君悅分手擂台」欲請君入甕？不准別人設局，只准自己設局，豈非雙標？

民眾黨在最後關頭面臨「主帥誠信不堪檢驗、副手人選不佳成枷鎖、持續深陷藍白破局泥淖」這三大難題，民調每況愈下其來有自。選戰只剩1個半月，通常來說，多數選民在此時間點幾乎心意已決，姑且不論白營能否靠著節外生枝來突圍而出，若還亟思逆轉勝，改善自身體質恐怕才是首要之務。