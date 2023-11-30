吳欣盈雙重國籍疑慮牽扯總統大選　綠黨團：不認為柯文哲會那麼草率

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近期陷入雙重國籍疑慮，她第一時間回應「這是我和美國政府的事」，之後受訪時稱好幾年前就已經放棄國籍。民進黨團30日表示，不認為民眾黨會對這麼重要的事情兒戲，資格問題沒有必要成為總統大選焦點，只要公開文件就可以儘速釐清。對於吳欣盈跟記者衝突，立委洪申翰則緩頰，平常跟她討論事情，吳欣盈用北京話表達沒那麼精準、英文語意溝通比較順暢，這是她的style。

對於吳欣盈相關爭議，民進黨團幹事長劉世芳表示，吳欣盈是現任立法委員，取得立法委員資格時本來就不能有第二國國籍，理論上相信吳欣盈只有中華民國國籍，但因為她登記為副總統參選人，中選會還是會照慣例請外交部詳查，但從政治上來看，吳欣盈既然已經放棄第二國國籍，就跟大家說清楚講明白會比較公開，一切按照中選會相關規定辦理。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，正副總統選舉罷免法規定，登記為正副總統候選人不得有外國國籍，這麼重要的事情我們不認為民眾黨會兒戲，但資格問題沒有必要成為總統大選焦點，這很容易釐清，只要公開放棄外國國籍文件就可以，這樣的主張並不為過，不覺得民眾黨主席會這麼草率，放棄文件拿出來，社會大眾一目了然，也可以平息這樣的風波。

至於吳欣盈受訪時跟記者起衝突，洪申翰指出，吳欣盈跟他一樣在衛環委員會，昨天看到那個畫面只覺得，因為吳欣盈不是那麼能精準表達，跟她相處的過程讓她講英文可以更清楚表達，這沒有貶義，但平常在相處還有討論政策的時候，聽北京話不是那麼清楚，反而用英文語意溝通更順暢，這是跟她政治討論的經驗，就是她的style。