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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲拋機車等紅燈「禁鑽車縫」！鄉民笑太天真：在台灣不可能

記者袁茵、閔文昱／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲12日召開交通政策記者會，被問及相關議題時，認為如果要取消機車兩段式左轉，就要告訴機車族不可以在等紅綠燈時，跑到汽車前面去，要把機車當成汽車。不過，此說法一出，也被鄉民打臉「太天真了吧」。

柯文哲12日上午舉辦交通政策記者會，會後被問到是否認為可取消「機車兩段式左轉」，因為現在包括台北市在內的縣市開始部分取消？柯文哲回應，如果要取消機車兩段式左轉，「可以，但你不准在紅綠燈時，跑到前面去，就完全一條線，跟在汽車後面走，把機車當汽車，那要（直接）左轉當然可以。」

▲▼柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲認為，不可以機車想要左轉的時候就左轉，要機車乖乖跟在汽車後面卻又說不要，「世界上沒有那種全包（賺）的」，當然可以設計四線道以上直接左轉，他認為這條規則訂清楚後，確實是可以實施，只是得跟機車族說清楚，不能完全按照其意見執行。

由於台灣機車騎士多會在紅燈時，鑽車縫到最前方的機車停等區，柯文哲說法等於是將此一習慣完全禁止，因此也讓不少PTT鄉民不看好，直言「這個很難啦」、「不可能，想太多，重機都在鑽了」、「太天真了吧，你說不鑽就不鑽嗎」、「台灣怎麼可能…這麼多機車排排走要排到哪裡去啦」、「不能鑽的話不如開車」。

不過，也有網友認為「車道弄窄一點，機車鑽不過去就會乖乖排隊了，否則還是維持讓機車跑到前面」、「二輪亂鑽才是塞爆的原因」、「不要狗屁什麼外國鑽車合法，外國有幾台機車？十幾二十台擠在車縫請問誰先動？」、「別鑽車縫比較重要，不太可能要開車的同時邊轉彎邊看前方和三處後照鏡」。

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