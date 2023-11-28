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「美版PTT」Reddit論壇傳再次準備IPO　最快明年Q1提出申請

2年前挑戰失敗！美國最大論壇傳再次準備IPO　最快明年Q1提出申請

▲先前美國散戶血洗華爾街創造股市傳說的遊戲驛站軋空事件，其根據地就是在Reddit的股票版。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國最大論壇Reddit曾於2021年12月時申請掛牌上市，當時預計將會對外籌集7億美元的資金進行擴張，但最後整個計畫卻宣告停擺。而如今又有消息指出，Reddit可能會再次挑戰IPO，預計將會在2024年Q1再次提出申請。

據了解，2021年12月時，Reddit官方發布公告，表示已經向美國證券交易委員會（SEC）提交掛牌上市申請，當時Reddit表示將會對外籌集7億美元的資金，而2021年8月時，Reddit的市場估值已經來到100億美元。但最後，IPO的計畫卻宣告停擺。

而根據《Tech Crunch》引述《彭博社》報導指出，Reddit近期曾與一些潛在投資者針對首次IPO進行接觸與談判。有消息人士表示，Reddit預計最早在2024年Q1時會遞交掛牌上市的申請。而《Tech Crunch》曾就此訊息詢問Reddit官方，但官方並未給予回應。

據了解，Reddit是一個創立於2005年的大型社群論壇，有許多主題看板，由於其結構與主打文字的特色與台灣PTT論壇十分接近，因此在台灣也有「美版PTT」的暱稱。目前Reddit不僅是全美第一大論壇，同時也是全美第五大網站，網站流量僅次於Google、YouTube、Facebook與Amazon。

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