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驚覺男友隱藏性癖好！妹子嚇瘋：生女兒怎辦...全場喊報警

女網友表示，意外發現男友電腦裡的片子都是未成年的女童，讓她相當害怕。（示意圖／達志／美聯社）

▲女網友表示，意外發現男友電腦裡的片子都是未成年的女童，讓她相當害怕。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少人會看A片自娛，解決生理需求，但若是影片內容牽涉到未成年，那就會觸法。一名女網友提到，意外發現男友電腦裡的片子都是未成年的女童，讓她相當害怕。不少人看完後直呼，持有兒少色情是犯罪，要她快報警並且分手。

原PO在Dcard表示，年紀比男友小9歲，雙方以結婚為前提交往，但最近使用男友的電腦時，意外發現對方竟會看女孩裸照或是看爸爸和女兒的類型片子，由於男友曾說想生女兒，讓她很害怕會不會之後女兒慘遭毒手。

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原PO透露，不排斥男友看片子，但類型幾乎都是單一的，且內容皆是小小孩，目測應該只有5至10歲，因此讓她真的很懷疑；男友手機沒有任何偷拍或是奇怪的照片，平時在路上也不會特別看小孩，所以也不確定是否有戀童癖。

原PO直言，單憑片子就懷疑一個人確實不合理，之後會繼續觀察、套話，看男友有無犯罪，並且看他後續會如何做打算。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「片名跟內容往往是兩碼事，可以再好好觀察一下」、「持有兒少色情是犯罪，可以直接報警抓妳男友」、「有點危險，朋友的爸爸就是戀童癖，還對她做出不該做的事」、「千萬不要抱持僥倖的心態，當你覺得有懷疑的時候，就已經代表事情很不正常了」。

不過也有自稱找過精神科醫師的過來人分享，「我問過精神科醫生，他跟我說的結論是，沒有影響到正常生活，就沒有問題，就算，他真的是戀X癖，他沒有做出過實際行為也沒有任何途徑強制管理，除非他主動表示他無法控制自己，那可以往更專業的途徑自主尋取幫助」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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