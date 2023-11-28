全美第一　阿拉巴馬州擬用「氮氣死刑」處決囚犯

▲阿拉巴馬州擬以氮氣死刑處決囚犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉巴馬州本月宣布，死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）將於2024年1月25日執行死刑，採取的方式為無氧氮氣窒息法，也就是囚犯將戴上面罩遮住口鼻，吸入的空氣將被氮氣取代，剝奪生存所需的氧氣。這將是美國首度執行氮氣死刑。

綜合美聯社、蒙哥馬利廣訊報報導，史密斯是1988年在阿拉巴馬州殺害塞內特（Elizabeth Sennett）的其中一名男子，當年事件主使者因負債累累，以支付每人1000美元為代價，雇人殺害妻子，藉此領取保險金。

當年一同犯案的男子已於2010年處死，但該州去年試圖以注射死刑的方式處決史密斯時失敗，取消行刑。阿拉巴馬州長艾維（Kay Ivey）本月宣布，要使用無氧氮氣窒息法處死史密斯。

在美國阿拉巴馬州、密西西比州及奧克拉荷馬州均已批准採取無氧氮氣窒息法來執行死刑，但至今從未使用過。在人類吸入的空氣中，氮氣占據78%，當與適當比例的氧氣共同吸入人體體內時，是無害的。但在執行死刑的時候，死囚會戴上面罩，吸入的空氣將被氮氣取代，剝奪生存所需的氧氣。

目前史密斯的律師已要求停止處刑，宣稱阿拉巴馬州企圖把史密斯當作實驗個案。